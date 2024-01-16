МНЕНИЕ ⟩ Полиции пора бы обратить внимание на парковки

Возможно, пришло время ввести контроль за соблюдением правил дорожного движения во всех местах, где оно происходит, пишет инструктор по вождению Ханнес Тоомсалу.
12 января Фонд дорожного страхования (LKF) опубликовал статистику, согласно которой в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 34 300 случаев по страхованию транспортных средств. Большинство, или 39 процентов, из всех случаев произошли на автостоянках. Это растущий тренд. В 2023 году также выросло на три процента количество столкновений при обгоне, перестроении и съезде с полосы движения.
С точки зрения инструктора по вождению, все из перечисленного, кроме обгона, можно отработать на практике. Обгон можно объяснить теоретически, но на практике его можно попробовать только во время сезона сельскохозяйственных работ, когда по дорогам двигаются медленные тракторы. За шесть лет практики мне удалось совершить с учеником только один обгон, двигаясь со скоростью 80 км/ч. Перестроение, удержание полосы и парковку можно также практиковать в межгороде. Есть ли что-то еще?
Сомнения в возможности обучения парковке вызывают торговые центры и общественные учреждения столицы, где происходит большинство случаев столкновений на парковках в Эстонии и которые постепенно закрывают свои парковки для учебной езды. LKF в 2024 году на основе данных 131 крупной автошколы написал, что аварии с участием автомобилями автошкол составляют микроскопическую часть - менее 0,05 процента - от всех аварий, происходящих в течение года, и поэтому не влияют на общую статистику или статистику случаев на парковках или в других ситуациях. Информации о том, какая доля из этих менее 0,05 процента произошла по вине учебных автомобилей, нет. Таким образом, практически отсутствующий ущерб, возникающий по вине автомобилей автошкол, не может быть причиной закрытия парковок для учебной езды, и остается под вопросом.
Из-за спешащих водителей мы видим на парковках при гололеде дрифт, гонки, пересечение парковочных мест поперек, нарушение так называемого правила правой руки и повреждения машин.
Я предполагаю, что парковки закрываются все же под давлением тех водителей, которым всегда куда-то спешат и которым мешает медленно паркующийся учебный автомобиль. Торопясь, они не понимают, что на большинстве парковок, помимо разметки парковки, также есть знаки «жилой зоны», передвижение по которым регулируется Законом о дорожном движении. Из-за этих спешащих водителей мы видим на парковках при гололеде дрифт, гонки, пересечение парковочных мест поперек, нарушение так называемого правила правой руки и повреждения машин.
Полиции пора бы обратить внимание на парковки. Контроль за состоянием трезвости и измерение скорости являются эффективными мерами для уменьшения числа жертв, к тому же приносят больше денег в государственную казну. Однако и «незначительные» нарушения правил дорожного движения подрывают законопослушание и создают риски. Так что, возможно, пришло время ввести контроль за соблюдением правил дорожного движения во всех местах, где оно происходит.
Торговым центрам, закрывающим свои парковки для учебной езды, я бы посоветовал снова их открыть. Ни один инструктор по вождению не позволит ученику повредить автомобиль автошколы или транспортное средство, припаркованное на автостоянке. Паркующийся учебный автомобиль скорее замедлит темп опасных для движения гонщиков! И учебная езда на ваших парковках дает надежду, что количество случаев страхования на парковках, наконец, начнет уменьшаться. По крайней мере, на вашей парковке!