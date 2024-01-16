МНЕНИЕ ⟩ Полиции пора бы обратить внимание на парковки

12 января Фонд дорожного страхования (LKF) опубликовал статистику, согласно которой в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 34 300 случаев по страхованию транспортных средств. Большинство, или 39 процентов, из всех случаев произошли на автостоянках. Это растущий тренд. В 2023 году также выросло на три процента количество столкновений при обгоне, перестроении и съезде с полосы движения.

С точки зрения инструктора по вождению, все из перечисленного, кроме обгона, можно отработать на практике. Обгон можно объяснить теоретически, но на практике его можно попробовать только во время сезона сельскохозяйственных работ, когда по дорогам двигаются медленные тракторы. За шесть лет практики мне удалось совершить с учеником только один обгон, двигаясь со скоростью 80 км/ч. Перестроение, удержание полосы и парковку можно также практиковать в межгороде. Есть ли что-то еще?