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Нарушение правил безопасности на стройке в Таллинне: рабочий упал с высоты девяти метров

София Солдатенко
, репортер
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Стройплощадка. Фото иллюстративное и не имеет отношения к описанному в статье случаю.
Стройплощадка. Фото иллюстративное и не имеет отношения к описанному в статье случаю. Фото: Marko Saarm

Несоблюдение мер безопасности на рабочем месте может закончиться серьезными травмами: на стройке в Таллинне 35-летний рабочий упал с высоты девяти метров и получил серьезные травмы.

Рабочий стоял на самодельном помосте прикрепленном к крану ленточными стропами. Ленточные ремни не испытывались и, очевидно, предназначались для одноразового использования. Даже если бы основание было крепким, да и стропы в порядке, поднимать человека таким образом нельзя, подчеркнули в Инспекции труда. И вот, одна из ленточных строп сорвалась с крюка крана, самодельный помост перевернулся и рабочий упал с высоты девяти метров.

Пострадавший получил серьезные травмы, а с учетом высоты падения, можно сказать, что ему еще повезло, поскольку падение с такой высоты часто приводит к смерти.

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