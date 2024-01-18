Нарушение правил безопасности на стройке в Таллинне: рабочий упал с высоты девяти метров

Рабочий стоял на самодельном помосте прикрепленном к крану ленточными стропами. Ленточные ремни не испытывались и, очевидно, предназначались для одноразового использования. Даже если бы основание было крепким, да и стропы в порядке, поднимать человека таким образом нельзя, подчеркнули в Инспекции труда. И вот, одна из ленточных строп сорвалась с крюка крана, самодельный помост перевернулся и рабочий упал с высоты девяти метров.