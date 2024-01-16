ВИДЕО ⟩ Потерпевший дебоширил и срывал с себя одежду: злоумышленник распылил в лицо человеку перцовый газ

Пока полиция добиралась до бульвара Каунасе в Тарту, то есть к месту происшествия, сообщивший о происшествии мужчина выбил стекло подъездной двери. Чтобы он не причинил вреда себе и другим, полицейские надели на него наручники. По словам пострадавшего, он был расстроен тем, что незнакомец распылил ему в лицо перцовый баллончик.