В понедельник вечером, около 22.00, сорокалетний мужчина позвонил в Центр тревоги и сообщил, что подозрительный молодой человек спросил его, сколько времени, а затем распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и ушел в неизвестном направлении.
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ВИДЕО ⟩ Потерпевший дебоширил и срывал с себя одежду: злоумышленник распылил в лицо человеку перцовый газ
Пока полиция добиралась до бульвара Каунасе в Тарту, то есть к месту происшествия, сообщивший о происшествии мужчина выбил стекло подъездной двери. Чтобы он не причинил вреда себе и другим, полицейские надели на него наручники. По словам пострадавшего, он был расстроен тем, что незнакомец распылил ему в лицо перцовый баллончик.