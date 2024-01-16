Управляющая пенсионными фондами компания оштрафована на крупную сумму

Финансовая инспекция оштрафовала управляющую пенсионными фондами компанию Tuleva Fondid AS на 100 000 евро.
траф на Tuleva Fondid наложен за совершение проступка, поскольку в рекламе финансовых услуг компании были обнаружены существенные недостатки.
По словам представителей Финансовой инспекции, дело касается рекламы финансовых услуг, которую Tuleva Fondid размещала в период с 20 по 31 июля прошлого года.
Как обнаружила Финансовая инспекция, эта реклама не отвечала всем требованиям, предусмотренным Законом о рекламе и Законом об инвестиционных фондах.
В частности, рекламные объявления не содержали приглашения ознакомиться с условиями финансовой услуги и при необходимости проконсультироваться у специалиста.
Кроме того, в некоторых рекламных объявлениях не было обязательной ссылки, где можно ознакомиться с подготовленным фондом проспектом и основной информацией.
Компания также публиковала рекламные объявления, которые давали очевидную гарантию эффективности работы фонда или вводили в заблуждение.
По словам председателя правления Финансовой инспекции Килвара Кесслера, реклама необходима для процветания свободной конкуренции.
Чтобы защитить интересы потребителей, для бизнеса установлены единые правила игры – законы о рекламе и другие требования к раскрытию информации.
Поскольку пенсионные фонды являются важным финансовым продуктом для общества, связанные с ними вопросы находятся на постоянном контроле Финансовой инспекции, подчеркивает Кесслер.
Tuleva Fondid имеет право оспорить решение инспекции в течение 15 дней со дня получения соответствующего извещения.