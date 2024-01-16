Управляющая пенсионными фондами компания оштрафована на крупную сумму

траф на Tuleva Fondid наложен за совершение проступка, поскольку в рекламе финансовых услуг компании были обнаружены существенные недостатки.

По словам представителей Финансовой инспекции, дело касается рекламы финансовых услуг, которую Tuleva Fondid размещала в период с 20 по 31 июля прошлого года.

Как обнаружила Финансовая инспекция, эта реклама не отвечала всем требованиям, предусмотренным Законом о рекламе и Законом об инвестиционных фондах.

В частности, рекламные объявления не содержали приглашения ознакомиться с условиями финансовой услуги и при необходимости проконсультироваться у специалиста.

Кроме того, в некоторых рекламных объявлениях не было обязательной ссылки, где можно ознакомиться с подготовленным фондом проспектом и основной информацией.

Компания также публиковала рекламные объявления, которые давали очевидную гарантию эффективности работы фонда или вводили в заблуждение.

По словам председателя правления Финансовой инспекции Килвара Кесслера, реклама необходима для процветания свободной конкуренции.

Чтобы защитить интересы потребителей, для бизнеса установлены единые правила игры – законы о рекламе и другие требования к раскрытию информации.

Поскольку пенсионные фонды являются важным финансовым продуктом для общества, связанные с ними вопросы находятся на постоянном контроле Финансовой инспекции, подчеркивает Кесслер.

Tuleva Fondid имеет право оспорить решение инспекции в течение 15 дней со дня получения соответствующего извещения.