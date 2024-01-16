Исторический момент: Юку-Калле Райд из «Ээсти 200» поддержал предложение партии EKRE

Законопроектом правительству предлагалось в течение двух месяцев убрать статую бронзового солдата с Военного кладбища и из общественного пространства Эстонии. При итоговом голосовании 14 членов Рийгикогу поддержали это предложение, а 54 были против, поэтому проект не был поддержан и процедура по его обсуждению была прекращена.

За законопроект проголосовал и политик Юку-Калле Райд из фракции «Ээсти 200». «Сегодня имел место случай, когда я впервые проголосовал в Рийгикогу за законопроект EKRE. И темой было, что бронзового солдата надо с кладбища убрать. Немедленно. К сожалению, как это типично для EKRE, не было никакого развития, друг и инициатор Яак Валге был настолько глуп, что не позвонил в Исторический музей и не сказал, что если мы это уберем, то принесем в музей. На Марьямяги, где тусуются все остальные Ленины и советские монументальные придурки», - написал Райд в соцсети.