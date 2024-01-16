Исторический момент: Юку-Калле Райд из «Ээсти 200» поддержал предложение партии EKRE

Законопроект партии EKRE об удалении статуи бронзового солдата из общественного пространства поддержали при итоговом голосовании 14 депутатов Рийгикогу, в том числе и один депутат из фракции «Ээсти 200».
Законопроектом правительству предлагалось в течение двух месяцев убрать статую бронзового солдата с Военного кладбища и из общественного пространства Эстонии. При итоговом голосовании 14 членов Рийгикогу поддержали это предложение, а 54 были против, поэтому проект не был поддержан и процедура по его обсуждению была прекращена.