Мужчина в Англии нанял эскортника, чтобы тот отрезал ему гениталии. Осудили обоих

В Британии трое мужчин были приговорены к тюремному заключению после нанесения экстремальных модификаций тела добровольной жертве
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Трое мужчин, принявших участие в экстремальной процедуре модификации тела, приговорены Центральным уголовным судом в Лондоне (Олд-Бейли) к реальным и условным тюремным срокам.
В феврале 2017 года эскортник Дэмиен Бирнс, которому сейчас 36 лет, удалил кухонным ножом половые органы норвежцу Мариусу Густафсону, который сам об этом попросил, и снял происходящее на видео.
По другим эпизодам дела также осуждены бывший медбрат Натаниэль Арнольд, 48 лет, и 23-летний Джейкоб Крими-Эпплби. Крими-Эпплби заморозил ногу Густафсону сухим льдом, что привело к ее ампутации, а Арнольд отрезал Густафсону часть соска.
Инициатором был сам добровольно пострадавший, который заработал на онлайн-трансляциях порядка 200 тыс. фунтов стерлингов (более 250 тыс. долларов США).
Всех четверых суд признал виновными в нанесении тяжких телесных повреждений. Бирнса приговорили к пяти годам лишения свободы, Крими-Эпплби – к трем годам и восьми месяцам, Арнольд же отделался двумя годами условного заключения.
Густафсон, ныне передвигающийся на инвалидной коляске, признал свою вину в нанесении тяжких телесных повреждений, но ему приговор будет вынесен отдельно, в марте.
Процедура, осуществленная Бирнсом, связана с субкультурой «нулло», или «смузи» (от английских слов genital nullification «генитальное аннулирование» и smooth «гладкий»), которая объединяет главным образом мужчин, удаляющих пенис и яички.
Государственная обвинительница Кэролайн Карберри рассказала суду, что нанявший Бирнса Густафсон состоял в группе из 10 человек, обвиненных в участии в экстремальных модификациях тела. Густафсон называл себя «создателем евнухов» и участвовал в «многочисленных» экстремальных процедурах по модификации тела, включая удаление гениталий других мужчин.
Карберри также сообщила, что Бирнс и Густафсон общались на протяжении четырех лет, о чем свидетельствовала их переписка на мобильных телефонах. Их общение началось с того, что Густавсон нанял Бирнса для предоставления сексуальных услуг, а потом договорился, что тот отрежет ему пенис за 500 фунтов.
«Это из списка заветных желаний»
Суд узнал, что в декабре 2016 года Бирнс «с готовностью согласился» изувечить Густафсона за 500 фунтов. Он знал, что процедура будет транслироваться на вебсайте.
Перед тем, как начать экстремальную кастрацию, Бирнс сказал, что его беспокоит, что Густафсон может потерять слишком много крови и умереть.
На это «пациент» ответил, что сам введет себе анестезию и что его надо будет связать покрепче. Он также дал «хирургу» подробные инструкции о том, как, что и в каком порядке делать.
После этого Бирнс сказал, что то, что он делает, это «из списка заветных желаний», и что он «никогда не думал, что оно может исполниться».
Само видео, наглядно демонстрирующее процесс нанесения увечий, в суде показано не было, но прокурор Карнберри подробно его описала, добавив, что после ухода «хирурга» Густафсон позвонил в скорую помощь, сказав оператору, что он «прооперировал свой…».
Он попал в больницу, откуда его выписали через два дня с направлением на психиатрическую экспертизу.
В дальнейшем отношения между «пациентом» и «хирургом» разладились. Бирнс согласился сделать «операцию» за 500 фунтов, потому что остро нуждался в деньгах, но Густафсон решил снизить плату до 50, а потом и вообще платить отказался.
Бирнс пригрозил, что обратиться в полицию, на что Густафсон, как стало известно суду, заявил, что сам подаст на него заявление, обвинив его в угрозах, шантаже и нанесении увечий.
Как бы то ни было, но в общей сложности в течение двух лет Бирнс получил порядка 1500 фунтов.
Его адвокат Лиза Болд сообщила суду, что ее клиент был «потрясен и пристыжен» тем, что он сделал, и после процедуры по дороге домой его даже вырвало.
Густафсону, однако, оказалось мало полной кастрации и в феврале 2019 года он уговорил 23-летнего Крими-Эпплби отморозить ему ногу.
Суду было показано видео, на котором Густавсон держит ногу в ведре с сухим льдом, а Крими-Эпплби добавляет еще и еще.
В результате Густафсон остался без ноги и передвигается на инвалидной коляске. Впоследствии он получил порядка 18 тыс. фунтов (около 23 тысяч долларов США) в виде пособий.
Шон Пулье, адвокат Крими-Эпплби, говорил, что Густафсон «соблазнил» молодого человека, просто «увязшего» в этой «черной дыре» интернета.
Третью модификацию на теле Густафсона произвел бывший медбрат Натаниэль Арнольд, частично отрезав ему сосок летом 2019 года.
Арнольд также признался в том, что во время работы в больницах с 2016 по 2022 года крал обезболивающие препараты и хранил экстремальную порнографию.
Адвокат Арнольда, Нил Гриффин, сказал, что его подзащитный – сострадательный, нежный и мягкий медбрат, который пользовался уважением коллег, а преступления совершал, поскольку страдал от гипомании (состояние, схожее с манией, но менее тяжелое в своих проявлениях), которая составляла часть симптомов его биполярного расстройства.
«Согласие жертвы не является смягчающим обстоятельством»
Представители полиции Лондона рассказали суду, что в ходе этого расследования, получившего кодовое название «операция Виктор», ее сотрудники были вынуждены «часами просматривать» малоприятные видеозаписи, ездить по всей стране в поисках жертв и свидетелей и поддерживать постоянную связь с представителями других полицейских управлений Соединенного Королевства и других стран.
Они призвали всех, «кто столкнулся с подобным опытом», срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить о нем в полицию, сославшись на «операцию Виктор».
Представитель Королевской прокуратуры Лондона Кейт Малхолланд заявила в интервью Би-би-си, что «согласие не является защитой от совершения незаконных хирургических процедур». «Даже если мужчины, принимавшие в них участие, удалили пенис, ногу и сосок своего главаря с его согласия, это происходило в нестерильных, а иногда и угрожающих его жизни условиях», — пояснила она.