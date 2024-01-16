Мужчина в Англии нанял эскортника, чтобы тот отрезал ему гениталии. Осудили обоих

Карберри также сообщила, что Бирнс и Густафсон общались на протяжении четырех лет, о чем свидетельствовала их переписка на мобильных телефонах. Их общение началось с того, что Густавсон нанял Бирнса для предоставления сексуальных услуг, а потом договорился, что тот отрежет ему пенис за 500 фунтов.

«Это из списка заветных желаний»

Суд узнал, что в декабре 2016 года Бирнс «с готовностью согласился» изувечить Густафсона за 500 фунтов. Он знал, что процедура будет транслироваться на вебсайте.

Перед тем, как начать экстремальную кастрацию, Бирнс сказал, что его беспокоит, что Густафсон может потерять слишком много крови и умереть.

Красный нож рядом с линейкой Фото: MET POLICE

На это «пациент» ответил, что сам введет себе анестезию и что его надо будет связать покрепче. Он также дал «хирургу» подробные инструкции о том, как, что и в каком порядке делать.

После этого Бирнс сказал, что то, что он делает, это «из списка заветных желаний», и что он «никогда не думал, что оно может исполниться».

Само видео, наглядно демонстрирующее процесс нанесения увечий, в суде показано не было, но прокурор Карнберри подробно его описала, добавив, что после ухода «хирурга» Густафсон позвонил в скорую помощь, сказав оператору, что он «прооперировал свой…».

Он попал в больницу, откуда его выписали через два дня с направлением на психиатрическую экспертизу.