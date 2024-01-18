Неутешительные прогнозы ⟩ Искусственный интеллект готовит революцию

Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест во всем мире. Причем страны с развитой экономикой пострадают больше других. Социальное неравенство вырастет, а некоторые рабочие места исчезнут полностью. Такие прогнозы делают в своем исследовании эксперты Международного валютного фонда.
«ИИ преобразит мировую экономику, - констатирует директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. - Развитие новой технологии скажется почти на 40 процентах рабочих мест по всему миру, заменяя некоторые и дополняя другие».