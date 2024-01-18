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Неутешительные прогнозы ⟩ Искусственный интеллект готовит революцию

Наталия Гребнева
, журналист
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Искусственный интеллект явно что-то задумал.
Искусственный интеллект явно что-то задумал. Фото: freepik.com

Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест во всем мире. Причем страны с развитой экономикой пострадают больше других. Социальное неравенство вырастет, а некоторые рабочие места исчезнут полностью. Такие прогнозы делают в своем исследовании эксперты Международного валютного фонда.

«ИИ преобразит мировую экономику, - констатирует директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. - Развитие новой технологии скажется почти на 40 процентах рабочих мест по всему миру, заменяя некоторые и дополняя другие».

Георгиева утверждает, что мир стоит на пороге технологической революции, которая может запустить производительность, усилить мировой рост и повысить доходы по всему миру. Однако есть и опасности. 

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