Неутешительные прогнозы ⟩ Искусственный интеллект готовит революцию

«ИИ преобразит мировую экономику, - констатирует директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. - Развитие новой технологии скажется почти на 40 процентах рабочих мест по всему миру, заменяя некоторые и дополняя другие».

Георгиева утверждает, что мир стоит на пороге технологической революции, которая может запустить производительность, усилить мировой рост и повысить доходы по всему миру. Однако есть и опасности.