Объем грузоперевозок Eesti Raudtee резко упал

Активней всего инфраструктура Eesti Raudtee использовалась в 2023 году для перевозки жидкого минерального топлива, различных насыпных грузов и горючего сланца, рассказывает менеджер компании по связям с общественностью Моника Лиллес.

Объемы местных перевозок в прошлом году достигли почти двух миллионов тонн, что на четверть меньше по сравнению с показателями предыдущего года.

В 2023 году транзитные перевозки с использованием инфраструктуры Eesti Raudtee, составили в общей сложности около 2,1 миллиона тонн - это на 47 процентов меньше, чем в 2022 году.

Объемы контейнерных перевозок за тот же период составили 24 700 TEU, или 20-футовых стандартных контейнеров (на 59 процентов меньше, чем в 2022 году).

В 2023 году с использованием инфраструктуры Eesti Raudtee на местных маршрутах было перевезено почти 7,8 миллиона пассажиров, что на девять процентов больше, чем в предыдущем году.