Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища, желающих попасть в Финляндию, для ведения разведдеятельности, заявляет финская Полиция безопасности SUPO. Согласно SUPO, это обычная практика для российской разведки - пытаться заставить некоторых людей сотрудничать с ними, сообщает Yle.
Россия пытается завербовать направляющихся в Финляндию просителей убежища для ведения разведдеятельности
За последние месяцы более тысячи просителей убежища прибыли в Финляндию через восточную границу.
«Человека могут склонить к сотрудничеству различными способами, например, оказать давление или увязать просьбы о сотрудничестве с условиями выезда из страны, или пообещать, например, финансовые выгоды», - говорится в письменном ответе SUPO редакции новостей Yle.
Полиция безопасности не стала давать дальнейших комментариев, поскольку данная информация является частью ее конфиденциальной оперативной деятельности. В то же время в SUPO подчеркивают, что речь не идет о масштабном явлении.
На прошлой неделе 15 человек нелегально пересекли восточную границу Финляндии по пересеченной местности и попросили убежища. По оценкам Пограничной службы, в России на сопредельных с Финляндией территориях могут находиться тысячи людей, готовых нелегально пересечь границу.
SUPO проверяет прибывших
С начала августа через восточную границу в Финляндию прибыло более 1300 граждан третьих стран. По данным Министерства внутренних дел, среди них есть представители разных национальностей, в том числе граждане Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.
Согласно меморандуму МВД от 10 января этого года, через восточную границу в Финляндию незаконно проникли люди, которые могут представлять угрозу для внутренней безопасности Финляндии.
Центральная криминальная полиция KRP отмечает, что большое количество прибывших затрудняет и задерживает идентификацию таких людей.
Также в KRP указывают, что среди мигрантов могут быть люди, совершившие преступления, члены преступных организаций и военные, выдающие себя за гражданских лиц.
SUPO заявляет, что активно занимается отсеиванием людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
«Среди просителей убежища всегда могут быть люди, у которых есть иные мотивы, чем потребность в убежище. Выявление таких людей - часть профессиональных навыков органов безопасности», - говорится в письменном ответе SUPO.
В Полиции безопасности не комментируют, были ли среди уже прибывших выявлены лица, представляющие угрозу внутренней безопасности.