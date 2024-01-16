Россия пытается завербовать направляющихся в Финляндию просителей убежища для ведения разведдеятельности

За последние месяцы более тысячи просителей убежища прибыли в Финляндию через восточную границу.

«Человека могут склонить к сотрудничеству различными способами, например, оказать давление или увязать просьбы о сотрудничестве с условиями выезда из страны, или пообещать, например, финансовые выгоды», - говорится в письменном ответе SUPO редакции новостей Yle.

Полиция безопасности не стала давать дальнейших комментариев, поскольку данная информация является частью ее конфиденциальной оперативной деятельности. В то же время в SUPO подчеркивают, что речь не идет о масштабном явлении.

На прошлой неделе 15 человек нелегально пересекли восточную границу Финляндии по пересеченной местности и попросили убежища. По оценкам Пограничной службы, в России на сопредельных с Финляндией территориях могут находиться тысячи людей, готовых нелегально пересечь границу.

SUPO проверяет прибывших

С начала августа через восточную границу в Финляндию прибыло более 1300 граждан третьих стран. По данным Министерства внутренних дел, среди них есть представители разных национальностей, в том числе граждане Сирии, Сомали, Йемена и Ирака.

Читайте также За рубежом Мигранты: нас привезли к границе с Финляндией на такси и запретили возвращаться

Согласно меморандуму МВД от 10 января этого года, через восточную границу в Финляндию незаконно проникли люди, которые могут представлять угрозу для внутренней безопасности Финляндии.

Центральная криминальная полиция KRP отмечает, что большое количество прибывших затрудняет и задерживает идентификацию таких людей.

Также в KRP указывают, что среди мигрантов могут быть люди, совершившие преступления, члены преступных организаций и военные, выдающие себя за гражданских лиц.

SUPO заявляет, что активно занимается отсеиванием людей, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

«Среди просителей убежища всегда могут быть люди, у которых есть иные мотивы, чем потребность в убежище. Выявление таких людей - часть профессиональных навыков органов безопасности», - говорится в письменном ответе SUPO.

В Полиции безопасности не комментируют, были ли среди уже прибывших выявлены лица, представляющие угрозу внутренней безопасности.