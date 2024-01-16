В Германии стало меньше опасных для общества исламистов

В Германии в минувшем году сократилось чисто исламистов, представляющих угрозу для безопасности государства.

В настоящее время в ФРГ зарегистрировано 483 опасных исламиста, лишь 97 из них (20 процентов) содержатся под стражей в Германии.

Еще 208 человек находятся в ФРГ на свободе и 178 - за границей, сообщил представитель Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном во вторник, 16 января.

В 2022 году в Германии насчитывалось 520 опасных для общества исламистов. По словам представителя BKA, несмотря на снижение их числа, угроза терактов в ФРГ остается высокой, Германия по-прежнему является прямой целью таких террористических группировок, как «Аль-Каида» и «Исламское государство» (ИГ), при этом ситуация может только обостриться из-за продолжающейся войны в секторе Газа.

«Затянувшийся конфликт и дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа способны еще более усилить эмоциональную и мобилизующую составляющие в Германии, преимущественно на стороне пропалестинского спектра», - сказал представитель BKA, отметив, что его ведомство видит угрозу со стороны не только террористических группировок, но и отдельных лиц.

В 2023 году власти ФРГ предотвратили два исламистских теракта в Германии.

В городе Кастроп-Рауксель мужчина пытался совершить нападение с помощью высокотоксичных цианистого калия и рицина.

В Гамбурге и Кемптене двое братьев планировали теракт с помощью «пояса шахида».