Городская власть Вильянди решила не платить бастующим учителям зарплату за дни забастовки

Хельмен Кютт, вице-председатель Социал-демократической партии, председатель городского собрания Вильянди, заявила, что сейчас главной целью правительства должен стать поиск всех способов предотвращения забастовки, чтобы обучение в школах Эстонии не прерывалось бы.

«Если это соглашение все же не будет достигнуто, учителя определенно имеют право на забастовку. Однако необходимо обеспечить, чтобы в случае, если в дни забастовки не будет преподавания, школы и детские сады были бы открыты, и дети получали бы горячую пищу», - сказала Кютт.

По ее словам, победивший на последних местных выборах в Вильянди избирательный блок Südamega Viljandi действительно имеет в своем составе нескольких членов Социал-демократической партии, однако большинство членов блока по-прежнему остаются беспартийными. «Поэтому избирательный блок основывается прежде всего на решениях, принимаемых на месте. В коалиции в Вильянди есть еще два партнера, и в данном случае такое решение было принято после выслушивания всех сторон», - объяснила Кютт причины, по которым власти Вильянди не станут сохранять зарплаты бастующим учителям.

«Я не могу сказать, что планируется сделать с неиспользованными деньгами из фонда заработной платы. Вероятно, было бы разумно использовать эти деньги для устранения пробелов в обучении, которые могут быть вызваны забастовкой», - добавила Кютт.

Лаури Ляэнеметс, участник правительственной коалиции, отклонившей требования учителей о зарплате, лидер социал-демократов, в понедельник обратился к своим коллегам по партии, входящим в коалиции в местных управах, с призывом сохранить зарплаты учителей во время забастовки. «Забастовка проводится не против кого-либо, а за хорошее образование и за сильную Эстонию, и важно, чтобы те смелые и дальновидные учителя, которые участвуют в забастовке, не потеряли мотивацию или веру в свое государство», - сказал Ляэнеметс.