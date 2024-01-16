ДО ДНА ⟩ Россияне пьют все больше и больше. Виновата военная напряженность?

В России количество алкоголиков достигло самого высокого уровня за последнее десятилетие, сообщило независимое российское СМИ «Медуза».
Количество недавно диагностированных случаев алкогольной зависимости резко возросло. Это показывают данные Росстата, Федеральной службы государственной статистики России, зарегистрированные в связи с зависимостями и показателями здоровья российского народа. Внимание на документ обратила газета «Коммерсант».
В конце декабря был опубликован отчет Росстата «Здравоохранение в России в 2023 году». В отчете указывается, что после 2010 года количество хронических пьяниц в России снизилось более чем вдвое, но в 2021 и 2022 годах оно снова начало расти.
По данным Росстата, в 2010 году под диспансерное наблюдение взяли 153 900 таких пациентов, в 2021 году - 53 300 человек. Учитывая, что финансирование здравоохранения сократилось из-за развития военной промышленности, с лечением алкоголизма могут возникнуть проблемы.
Росстат еще не опубликовал данные о россиянах, серьезно страдающих от алкоголизма, которые были взяты под медицинский контроль в 2023 году.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связали рост числа пациентов с алкогольной зависимостью с пандемией коронавируса, социально-экономическими потрясениями и усилением геополитических противостояний.
В Минздраве РФ говорили в 2022 году, что смертность от алкогольных отравлений с 2008 по 2021 годы снизилась более чем на 62 процента. При этом в период пандемии коронавируса был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности.