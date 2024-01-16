Количество недавно диагностированных случаев алкогольной зависимости резко возросло. Это показывают данные Росстата, Федеральной службы государственной статистики России, зарегистрированные в связи с зависимостями и показателями здоровья российского народа. Внимание на документ обратила газета «Коммерсант».

В конце декабря был опубликован отчет Росстата «Здравоохранение в России в 2023 году». В отчете указывается, что после 2010 года количество хронических пьяниц в России снизилось более чем вдвое, но в 2021 и 2022 годах оно снова начало расти.

По данным Росстата, в 2010 году под диспансерное наблюдение взяли 153 900 таких пациентов, в 2021 году - 53 300 человек. Учитывая, что финансирование здравоохранения сократилось из-за развития военной промышленности, с лечением алкоголизма могут возникнуть проблемы.

Росстат еще не опубликовал данные о россиянах, серьезно страдающих от алкоголизма, которые были взяты под медицинский контроль в 2023 году.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связали рост числа пациентов с алкогольной зависимостью с пандемией коронавируса, социально-экономическими потрясениями и усилением геополитических противостояний.

В Минздраве РФ говорили в 2022 году, что смертность от алкогольных отравлений с 2008 по 2021 годы снизилась более чем на 62 процента. При этом в период пандемии коронавируса был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности.