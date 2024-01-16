Польские дальнобойщики временно снимут блокаду украинской границы

«Акция протеста будет приостановлена ​​до 1 марта», - заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак в беседе с журналистами.

Как напоминает агентство PAP, водители грузовиков блокируют пункты пересечения границы с Украиной с ноября прошлого года, требуя восстановления прежних ограничений на въезд украинских конкурентов в Евросоюз.

ЕС снял ограничения после того, как Россия напала на Украину, но, по мнению польских водителей-дальнобойщиков, это создало несправедливое конкурентное преимущество для украинцев.

«У нас есть соглашение. Соглашение, которого долго ждали не только польские перевозчики, но и многие польские предприниматели, Еврокомиссия и Украина», - подчеркнул министр инфраструктуры Польши.

«Правительство в определенные сроки берет на себя ряд обязательств, которые должны удовлетворить требования протестующих», - написал один из руководителей акции дальнобойщиков Рафал Меклер в соцсети X (ранее Twitter).

«Если мы не сможем найти решение, мы вернемся к границе... Это не капитуляция, а стратегическая пауза», - добавил Меклер.