Селевко и его тренер получат крупные премии от ЭОК

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) наградит Александра Селевко, завоевавшего серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию, суммой в десять тысяч евро, а его тренеру Ирине Кононовой достанется пять тысяч евро.
На прошлой неделе Селевко завоевал первую в истории Эстонии медаль на международных титульных соревнованиях по фигурному катанию, заняв второе место в мужском одиночном катании.
Президент ЭОК Урмас Сыырумаа гордится успехами эстонских мастеров конька: всего несколько недель назад конькобежец Мартен Лийв также завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы. «Год для мастеров конька начался чрезвычайно успешно. Александр показал, что у него очень крепкая нервная система, и он смог сохранить медальную позицию и после короткой программы. Поздравляем Александра и тренера Ирину, которая поддерживала Александра даже в самые трудные минуты. Плод вашего сотрудничества принес нам историческую медаль. Спасибо!» - передал ЭОК в пресс-релизе слова Сыырумаа.
Размер премий за медали на международных титульных соревнованиях определяется в порядке, утвержденном исполкомом ЭОК. Согласно этому порядку, в случае завоевания серебряной медали на чемпионате Европы в олимпийских дисциплинах премия спортсмену составляет 10 000 евро, а премия тренеру медалиста - половину суммы, выплаченной призеру соревнований.