Селевко и его тренер получат крупные премии от ЭОК

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа гордится успехами эстонских мастеров конька: всего несколько недель назад конькобежец Мартен Лийв также завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы. «Год для мастеров конька начался чрезвычайно успешно. Александр показал, что у него очень крепкая нервная система, и он смог сохранить медальную позицию и после короткой программы. Поздравляем Александра и тренера Ирину, которая поддерживала Александра даже в самые трудные минуты. Плод вашего сотрудничества принес нам историческую медаль. Спасибо!» - передал ЭОК в пресс-релизе слова Сыырумаа.