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Фото ⟩ Опасный участок: на месте смертельной аварии вновь произошло ДТП

Айвар Ояперв
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Днем в понедельник, 15 января, в деревне Варуди на чрезвычайно скользком шоссе Таллинн-Нарва в кювет на крышу приземлилась машина Toyota, водитель которой после аварии не терял оптимизма: «Железо есть железо, его всегда можно заменить. Главное, что мы с моим пассажиром живы и здоровы».

Водитель Toyota рассказал, что ехал в сторону Нарвы, когда на пологом повороте направо его автомобиль начало заносить. «Мне еще, по крайней мере, удалось лавировать между встречным транспортом, - сказал он. - Уже казалось, что мы спасены и я смогу удержать машину на левой стороне дороги, но нет - машина тихонько скатилась с дорожной насыпи и приземлилась на крышу».

Чуть больше года назад, 27 декабря 2022 года, на том же повороте произошло трагическое ДТП, где лоб в лоб столкнулись грузовик с прицепом и фургон. Водитель последнего - гражданин Латвии - скончался на месте. «Я также слышал от полиции, что именно здесь произошло то ДТП. К счастью, с нами все в порядке. Приехала скорая помощь, но медицинская помощь нам не понадобилась», - рассказал водитель Toyota, который ждал приезда эвакуатора в полицейском автобусе.

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