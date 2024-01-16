Фото ⟩ Опасный участок: на месте смертельной аварии вновь произошло ДТП

Днем в понедельник, 15 января, в деревне Варуди на чрезвычайно скользком шоссе Таллинн-Нарва в кювет на крышу приземлилась машина Toyota, водитель которой после аварии не терял оптимизма: «Железо есть железо, его всегда можно заменить. Главное, что мы с моим пассажиром живы и здоровы».
Водитель Toyota рассказал, что ехал в сторону Нарвы, когда на пологом повороте направо его автомобиль начало заносить. «Мне еще, по крайней мере, удалось лавировать между встречным транспортом, - сказал он. - Уже казалось, что мы спасены и я смогу удержать машину на левой стороне дороги, но нет - машина тихонько скатилась с дорожной насыпи и приземлилась на крышу».