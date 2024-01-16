Фото ⟩ Опасный участок: на месте смертельной аварии вновь произошло ДТП

Водитель Toyota рассказал, что ехал в сторону Нарвы, когда на пологом повороте направо его автомобиль начало заносить. «Мне еще, по крайней мере, удалось лавировать между встречным транспортом, - сказал он. - Уже казалось, что мы спасены и я смогу удержать машину на левой стороне дороги, но нет - машина тихонько скатилась с дорожной насыпи и приземлилась на крышу».

Чуть больше года назад, 27 декабря 2022 года, на том же повороте произошло трагическое ДТП, где лоб в лоб столкнулись грузовик с прицепом и фургон. Водитель последнего - гражданин Латвии - скончался на месте. «Я также слышал от полиции, что именно здесь произошло то ДТП. К счастью, с нами все в порядке. Приехала скорая помощь, но медицинская помощь нам не понадобилась», - рассказал водитель Toyota, который ждал приезда эвакуатора в полицейском автобусе.