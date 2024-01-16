ФОТО ⟩ Рухнула смотровая площадка на береговом утесе Палдиски

Уже многие годы разрушающаяся смотровая площадка на береговом утесе Палдиски упала, сообщила волостная управа Ляэне-Харью.
«Береговой утес крайне опасен из-за риска обрушения, и, пересекая ограждение, вы подвергаете опасности свою жизнь и здоровье», - подчеркнула волостная управа Ляэне-Харью.
По данным волости, берег уже давно представляет опасность, и на нем установлены предупреждающие знаки о том, что ходить и находиться за ограждением опасно для жизни. «Тем не менее, есть любопытные взрослые и дети, которые все равно переходят через ограду или гуляют по тропинке, протоптанной посетителями», - добавила управа.
«Сегодняшняя ситуация показывает, что утес продолжает быть опасным из-за обрушения - поэтому мы настоятельно просим, чтобы вы держались на безопасном расстоянии или вообще не ходили туда!» - предупредила волостная управа.