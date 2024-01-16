ФОТО ⟩ Рухнула смотровая площадка на береговом утесе Палдиски

По данным волости, берег уже давно представляет опасность, и на нем установлены предупреждающие знаки о том, что ходить и находиться за ограждением опасно для жизни. «Тем не менее, есть любопытные взрослые и дети, которые все равно переходят через ограду или гуляют по тропинке, протоптанной посетителями», - добавила управа.