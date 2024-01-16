Защитник Хельдна, Вахера и Алавере: обвинения против бывших руководителей полиции необоснованны

«Основное утверждение обвинения, что Ээрик Хельдна не намеревался возвращаться в Департамент полиции и погранохраны (PPA), не доказано. Это также не имеет существенного значения, поскольку закон не запрещает назначение чиновника в тот же день в другое учреждение. Служба в другом учреждении по закону является такой же полицейской службой, как и служба в Департаменте полиции и погранохраны, - сказал Курм. - Даже если утверждение прокуратуры будет доказано, это не является преступлением, поскольку решение соответствует закону».