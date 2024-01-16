Маргус Курм, совместный защитник бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, бывшего руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере и Ээрика Хельдна, считает, что обвинение необоснованно как с доказательной, так и с юридической точек зрения.
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Защитник Хельдна, Вахера и Алавере: обвинения против бывших руководителей полиции необоснованны
«Основное утверждение обвинения, что Ээрик Хельдна не намеревался возвращаться в Департамент полиции и погранохраны (PPA), не доказано. Это также не имеет существенного значения, поскольку закон не запрещает назначение чиновника в тот же день в другое учреждение. Служба в другом учреждении по закону является такой же полицейской службой, как и служба в Департаменте полиции и погранохраны, - сказал Курм. - Даже если утверждение прокуратуры будет доказано, это не является преступлением, поскольку решение соответствует закону».