Попавшая под сокращение чиновница требует через суд компенсацию в 30 000 евро

В прошлом году 30 ноября стал последним рабочим днем ​​заместителя волостного старейшины Тапа Рийны Хальясокс. Хотя в поддержку деятельности Хальясокс, проработавшей на своем посту один год, восемь месяцев и три дня, была собрана 101 подпись, ситуацию это не изменило. Теперь бывшая чиновница сделала ход конем – через Тартуский административный суд требует компенсацию по сокращению в размере зарплаты за 12 месяцев.