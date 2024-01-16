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Попавшая под сокращение чиновница требует через суд компенсацию в 30 000 евро

Андрес Тохвер
, журналист
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Рийна Хальясокс.
Рийна Хальясокс. Фото: Andres Tohver

В прошлом году 30 ноября стал последним рабочим днем ​​заместителя волостного старейшины Тапа Рийны Хальясокс. Хотя в поддержку деятельности Хальясокс, проработавшей на своем посту один год, восемь месяцев и три дня, была собрана 101 подпись, ситуацию это не изменило. Теперь бывшая чиновница сделала ход конем – через Тартуский административный суд требует компенсацию по сокращению в размере зарплаты за 12 месяцев.

Курировавшую соцотдел, образование, культуру и молодежную работу в волости Тапа Рийну Хальясокс в судебном деле представляет Аннели Ааб из адвокатского бюро Sirel ja Partnerid. «Как вы знаете, между адвокатом и клиентом существует обязательство сохранять конфиденциальность», - немногословно прокомментировала Ааб это дело.

Насколько известно уездному изданию, 11 января волостная управа Тапа получила письмо из Тартуского административного суда с требованием выплатить Рийне Хальясокс зарплату за 12 месяцев в качестве компенсации за сокращение. В общей сложности бывшая заместитель волостного старейшины требует 34 630 евро и 20 центов.

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