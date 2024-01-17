ОБЭСТОНИТЬ AIRBALTIC ⟩ Экс-министр: Эстония купит долю только в прибыльной компании

– Эстония заинтересована в приобретении доли у латышей или скорее – нет?
– Всё зависит от условий продажи.
– Какие условия нам подошли бы?
– Если компания прибыльная – это важно. Если нет, то из их отчетов должно быть понятно, почему стоит инвестировать в убыточную компанию.
– А почему мы инвестируем уже много лет в убыточную копанию Nordica?
– В то время Эстонии было необходимо иметь прямое сообщение.
– А теперь нам не нужно прямое сообщение с другими странами?
– Нужно, но обстановка изменилась. Теперь на авиарынке Таллинна работает много других авиакомпаний – airBaltic, Finnair, Turkish Airlines, Ryanair, SAS, Lot и др.
– При этом лоукостеры значительно сократили количество прямых рейсов в минувшем году…
– Нынешняя обстановка значительно отличается от тех времен, когда делались ставки на Estonian Air.
– Каковы подвижки в деле Nordica, предложенной семи покупателям?
– Предварительных соглашений пока нет. На это пойдет время. Ход переговоров никто не комментирует. Решение о продаже авиакомпании – окончательное. Пришло время избавиться от Nordica.
– Покроет ли сумма сделки убытки последних лет?
– На этот вопрос пока нет ответа. Обсудим по итогам продажи.
– Что нового в приватизации других госпредприятий Эстонии?
– Думаю, что возможна частичная приватизация Elektrilevi, Omniva, а также Enefit Green. Многое будет зависеть от условий на финансовом рынке.
– Чем вызваны задержки с началом строительства Rail Balticа? Сроки окончания строительства уже отодвинуты с 2026-го на 2030 год, трассу проложат в усеченном виде – на ряде участков ограничатся одной колеей, строительство с каждым днем обходится всё дороже…