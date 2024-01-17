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ОБЭСТОНИТЬ AIRBALTIC ⟩ Экс-министр: Эстония купит долю только в прибыльной компании

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Больше всего эстонских пассажиров у airBaltic
  • От Nordica избавимся, Rail Baltic оживит рынок
  • Таллинн и Вантаа – де-факто аэропорты Эстонии

Нужна ли Эстонии доля в авиакомпании airBaltic? Как продать Nordica не в ущерб самим себе? Какие проблемы позволит решить проект Rail Baltica?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ). 

Выдержки из беседы:

– Правительству Латвии придется начать частичную приватизацию airBaltic. Эстония обещала взвесить возможность приобретения доли у латышей. При каких условиях сделка может состояться?

– Пока неизвестно, на каких условиях Латвия будет приватизировать airBaltic. Важна цена, прибыльность компании и другие моменты. Поживем-увидим!

Уже сейчас есть хорошие новости. С марта Finnair запустит прямые полеты из Тарту в Хельсинки. Это очень поможет! В минувшем году через Таллиннский аэропорт прошло почти 3 000 000 пассажиров – почти столько же, сколько было до пандемии. И это притом, что сейчас отменены прямые рейсы Таллинн – Москва, Таллинн – Киев и Таллинн – Минск. Надо признать, что на airBaltic приходится самая большая доля пассажиров.

– Решит ли приобретение доли в airBaltic имеющиеся проблемы с авиасообщением? В частности, ослабит ли зависимость от Рижского хаба?

– Конечно, мы заинтересованы в более плотном прямом сообщении с другими городами. Однако, не всё так плохо и сейчас. По сути, у Таллинна есть два аэропорта – один им. Леннарта Мери и второй – в финском Вантаа.

– Вантаа – это наш аэропорт?

– Это будет наш аэропорт, когда туда будет летать самолет из Эстонии каждый час.

– В любом случае – это не прямые рейсы, а значит – пересадки и лишние ожидания…

– При пересадке важно, чтобы пассажир не сидел в аэропорту два часа, при хорошей синхронизации рейсов – это уже почти прямое сообщение.

– Эстония заинтересована в приобретении доли у латышей или скорее – нет?

– Всё зависит от условий продажи.

– Какие условия нам подошли бы?

– Если компания прибыльная – это важно. Если нет, то из их отчетов должно быть понятно, почему стоит инвестировать в убыточную компанию.

– А почему мы инвестируем уже много лет в убыточную копанию Nordica?

– В то время Эстонии было необходимо иметь прямое сообщение.

– А теперь нам не нужно прямое сообщение с другими странами?

– Нужно, но обстановка изменилась. Теперь на авиарынке Таллинна работает много других авиакомпаний – airBaltic, Finnair, Turkish Airlines, Ryanair, SAS, Lot и др.

– При этом лоукостеры значительно сократили количество прямых рейсов в минувшем году…

– Нынешняя обстановка значительно отличается от тех времен, когда делались ставки на Estonian Air.

– Каковы подвижки в деле Nordica, предложенной семи покупателям?

– Предварительных соглашений пока нет. На это пойдет время. Ход переговоров никто не комментирует. Решение о продаже авиакомпании – окончательное. Пришло время избавиться от Nordica.

– Покроет ли сумма сделки убытки последних лет?

– На этот вопрос пока нет ответа. Обсудим по итогам продажи.

– Что нового в приватизации других госпредприятий Эстонии?

– Думаю, что возможна частичная приватизация Elektrilevi, Omniva, а также Enefit Green. Многое будет зависеть от условий на финансовом рынке.

– Чем вызваны задержки с началом строительства Rail Balticа? Сроки окончания строительства уже отодвинуты с 2026-го на 2030 год, трассу проложат в усеченном виде – на ряде участков ограничатся одной колеей, строительство с каждым днем обходится всё дороже…

– Все масштабные инфраструктурные проекты всегда обходятся дороже, чем планировалось. И времени на них уходит значительно больше, чем ожидалось. По сравнению с 2015 годом в Эстонии проект подорожал почти в два раза (в Латвии в три разаприм. ред.). ВВП тоже вырос почти в два раза, заплаты и цены тоже повысились, так что ничего удивительного! Важно, что 85% стоимости будет покрыто из бюджета ЕС.

– Поэтому можно бесконечно тянуть со сроками?

– Всё это время приходилось заниматься теми вопросами, которые наглядно не оценить – исследования окружающей среды и т.д.

– Добавим сюда земельные споры, неэффективный менеджмент…

– Уже построено много виадуков, в этом году в Таллинне начинается прокладка первых 70 километров путей. Трасса дотянется до Пярну к 28 году.

Влияние строительства на экономику Эстонии – огромное. За четыре года будет инвестировано 1,3 миллиарда евро.

– Не секрет, что Rail Balticа никогда не окупится. Какие проблемы проект позволит решить?

– Строительство шоссе тоже не окупается. Важно говорить о социально-экономической выгоде. Из Таллинна до Пярну можно будет добраться за 40 минут!

– Как можно сохранить такую скорость при одной колее?

– Никто не говорит, что в будущем две колеи так и не построят. Начнем с одной, а там будет видно! В Ригу можно будет добраться за два часа.

– Но не до центра города – в целях экономии трасса пойдет в обход Риги…

– Хорошее соединение с Рижским аэропортом тоже важно. Из Пярну вообще можно будет добраться сюда за час. Проект объединит три-четыре миллиона пассажиров с учетом путешествующих из Хельсинки. За два часа можно будет много куда добраться. Это подстегнет туризм, оживит движение рабочей силы и т.д.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: грядут ли авиасделки и дотянутся ли рельсы до Эстонии?
Студия Postimees: грядут ли авиасделки и дотянутся ли рельсы до Эстонии? Фото: Tairo Lutter
  • Правительству Латвии придется начать частичную приватизацию Air Baltic. Эстония взвешивает возможность приобретения части акций латвийской авиакомпании. При каких условиях сделка может состояться? 
  • В чем будет заключаться интерес Эстонии?
  • Решит ли это проблемы с авиасообщением? 
  • Каковы подвижки в деле Nordica, предложенной на продажу семи покупателям?
  • Достигнуто хотя бы с одним из них предварительное соглашение? 
  • Покроет ли сумма сделки убытки последних лет?
  • Чем вызваны задержки с началом строительства Rail Baltic? Во сколько раз подорожал проект? 
  • Новая железная дорога не окупится, но какие проблемы позволит решить?
  • Почему строительство решено начать со стороны Польши? 
  • Достроят ли дорогу к 2030 году?
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