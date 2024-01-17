ОБЭСТОНИТЬ AIRBALTIC ⟩ Экс-министр: Эстония купит долю только в прибыльной компании

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ).

Выдержки из беседы:

– Правительству Латвии придется начать частичную приватизацию airBaltic. Эстония обещала взвесить возможность приобретения доли у латышей. При каких условиях сделка может состояться?

– Пока неизвестно, на каких условиях Латвия будет приватизировать airBaltic. Важна цена, прибыльность компании и другие моменты. Поживем-увидим!

Уже сейчас есть хорошие новости. С марта Finnair запустит прямые полеты из Тарту в Хельсинки. Это очень поможет! В минувшем году через Таллиннский аэропорт прошло почти 3 000 000 пассажиров – почти столько же, сколько было до пандемии. И это притом, что сейчас отменены прямые рейсы Таллинн – Москва, Таллинн – Киев и Таллинн – Минск. Надо признать, что на airBaltic приходится самая большая доля пассажиров.

– Решит ли приобретение доли в airBaltic имеющиеся проблемы с авиасообщением? В частности, ослабит ли зависимость от Рижского хаба?

– Конечно, мы заинтересованы в более плотном прямом сообщении с другими городами. Однако, не всё так плохо и сейчас. По сути, у Таллинна есть два аэропорта – один им. Леннарта Мери и второй – в финском Вантаа.

– Вантаа – это наш аэропорт?

– Это будет наш аэропорт, когда туда будет летать самолет из Эстонии каждый час.

– В любом случае – это не прямые рейсы, а значит – пересадки и лишние ожидания…