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Студия Postimees: грядут ли авиасделки и дотянутся ли рельсы до Эстонии?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Нужна ли Эстонии доля в авиакомпании Air Baltic? Как продать Nordica не в ущерб самим себе? Какие проблемы позволит решить проект Rail Baltica?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ). Смотрите интервью в 11:00!

  • Правительству Латвии придется начать частичную приватизацию Air Baltic. Эстония взвешивает возможность приобретения части акций латвийской авиакомпании. При каких условиях сделка может состояться? 
  • В чем будет заключаться интерес Эстонии?
  • Решит ли это проблемы с авиасообщением? 
  • Каковы подвижки в деле Nordica, предложенной на продажу семи покупателям?
  • Достигнуто хотя бы с одним из них предварительное соглашение? 
  • Покроет ли сумма сделки убытки последних лет?
  • Чем вызваны задержки с началом строительства Rail Baltic? Во сколько раз подорожал проект? 
  • Новая железная дорога не окупится, но какие проблемы позволит решить?
  • Почему строительство решено начать со стороны Польши? 
  • Достроят ли дорогу к 2030 году?
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