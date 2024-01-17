Студия Postimees: грядут ли авиасделки и дотянутся ли рельсы до Эстонии?

Нужна ли Эстонии доля в авиакомпании Air Baltic? Как продать Nordica не в ущерб самим себе? Какие проблемы позволит решить проект Rail Baltica?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член экономической комиссии Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ). Смотрите интервью в 11:00!
- Правительству Латвии придется начать частичную приватизацию Air Baltic. Эстония взвешивает возможность приобретения части акций латвийской авиакомпании. При каких условиях сделка может состояться?
- В чем будет заключаться интерес Эстонии?
- Решит ли это проблемы с авиасообщением?
- Каковы подвижки в деле Nordica, предложенной на продажу семи покупателям?
- Достигнуто хотя бы с одним из них предварительное соглашение?
- Покроет ли сумма сделки убытки последних лет?
- Чем вызваны задержки с началом строительства Rail Baltic? Во сколько раз подорожал проект?
- Новая железная дорога не окупится, но какие проблемы позволит решить?
- Почему строительство решено начать со стороны Польши?
- Достроят ли дорогу к 2030 году?