Тяжелое ДТП ⟩ Лобовое столкновение машин: пострадали семь человек

По словам дежурного руководителя патрульной службы Йыхви, по предварительным данным, водитель легковой автомобиль Honda, не убедившись в безопасности маневра, пошел на обгон двигавшегося перед ним снегоуборочной машину и столкнулся с двигавшимся навстречу внедорожником Toyota.

В результате лобового столкновения автомобилей пострадали семь человек, один из них - ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Всего в двух машинах находилось восемь человек.

По словам полицейского, на месте происшествия стражи порядка установили, что мужчина за рулем Honda употреблял алкоголь. У сидевших за рулем Honda и Toyota есть водительские права.

Дорожные условия на месте происшествия были зимними, шел снег, полосы движения были заснеженными и скользкими. Видимость на месте происшествия была плохой из-за снегопада.

Полицейский отметил, что при движении в нынешних зимних условиях всем водителям необходимо быть бдительными и двигаться более медленным темпом, что даст возможность вовремя среагировать при возникновении опасной ситуации. Держитесь на достаточной дистанции, избегайте резких маневров и опасных обгонов, особенно при плохой видимости. Лучше прибыть в пункт назначения чуть позже запланированного, чем закончить поездку на больничной койке.

Представитель Йыхвиского отделения полиции отметил, что состояние алкогольного опьянения и вождение автомобиля несовместимы ни при каких обстоятельствах. Если вы не уверены в своей трезвости, вам нельзя садиться за руль.

Немаловажно, чтобы и другие люди порицали вождение в нетрезвом виде. Полицейский призвал не садиться в машину водителя, употребившего алкоголь, и решительно препятствовать ему сесть за руль. Однако если вам не удалось помешать пьяному водителю сесть за руль, немедленно сообщите о нем в Центр тревоги. Лучше живой рассерженный друг, чем потерять друга вовсе.