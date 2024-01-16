В ФОКУСЕ ⟩ Департамент здоровья пытается представить историю пандемии так, как удобно

В докладе, по сути, отрицают связанный с вакцинацией хаос в 2021 году, возлагая вина на население
Пандемия в ретроспективно описывается как непредсказуемое событие, что далеко от истины
План Министерства – отложить следующую пандемию до тех пор, пока не подготовят правовое пространство
Отчет об уроках пандемии коронавируса показывает, что кризис руководства в социальном сфере продолжается даже после окончания пандемии. Вместо беспристрастного анализа извлеченных уроков Департамент здоровья выпустил предназначенный для пиара документ, который несколько искажает недавнюю историю, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
Первые два с половиной десятилетия этого столетия принесли столько поразительных сюрпризов, что недавняя пандемия, парализовавшая весь мир, того и гляди канет в Лету, равно как и напряженность и скандалы во время пандемии в Эстонии.
Как помнится, одним из лейтмотивов пандемии коронавируса в Эстонии была хроническая проблема с руководством Департамента здоровья. Для того, чтобы преодолеть разлад между общественностью и руководством департамента, два генеральных директора подряд были вынуждены уйти в отставку. Много критики вызвала плохая организация вакцинации, за которую отвечало Министерство социальных дел. Частично это стало и причиной ухода Марики Приске, канцлера Министерства социальных дел.
Тем более странно читать в недавнем отчете об уроках, извлеченных из пандемии Covid-19, подготовленном по просьбе и при участии Департамента здоровья, что «самой большой проблемой вакцинации было очень большое ограничение на доступность вакцин в первые месяцы 2021 года – менее 10 000 доз в неделю, причем цепочка поставок некоторых вакцин была очень затяжной, поэтому вакцин на всех не хватало, да и центры семейных врачей также получали их в весьма ограниченном количестве» (анализ, с. 36). В анализе как-то вскользь упоминается о том, что процесс вакцинации был плохо организован. На странице 36 отчета мы также можем прочитать, что «учитывая ситуацию, вакцинация в Эстонии прошла лучше, чем ожидалось». О чьих сбывшихся ожиданиях здесь идет речь, остается неясным.
Так с ваксинированием не было проблем?
Однако многие, наверное, еще помнят, что вакцинация, которая стремительно стартовала в Эстонии в начале 2021 года, весной потеряла темп. Малое количество проведенных инъекций оправдывали отсутствием вакцин. Реальность была иной.
Вакцин было достаточно. Чего не хватало и что замедляло вакцинацию, так это способность свести в одном месте людей и вакцину. Мы помним анекдотические истории о туристах-прививочниках, летавших из Таллинна в Курессааре.
В Эстонии в критический период были моменты, когда не было даже плана вакцинации – хотя указывалось, что все делается на его основе. Когда Симмо Саар, сотрудник Департамента здоровья, сообщил общественности о бездействии ведомства в планировании вакцинации, началась публичная охота на ведьм. «Однако посредственное участие эстонского народа в вакцинации не стало большим сюрпризом, поскольку определенное недоверие к вакцинации было заметно и по отношению к прививкам против других болезней», – констатируется в анализе на стр. 141. Ответственность за провал этого очевидно плохо организованного процесса вакцинации возложена на население.
Вакцин было достаточно. Чего не хватало и что замедляло вакцинацию, так это способность свести в одном месте людей и вакцину
Самое меньшее, чего можно было ожидать от Департамента здоровья и его отчета о короне, это четкого подтверждения того, что с организацией вакцинации теперь в порядке и понятно. Отчет не дает таких гарантий, и я не нашел их и в дополнительных разъяснениях Департамента здоровья.
«Страны, в том числе и Эстония, должны подумать о том, как плавно организовать быструю и повсеместную вакцинацию, – пишет во введении исполнявшая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, и добавляет, – Проблемы, связанные со сложностью этой организации и их решением, не должны доходить до граждан. Это создает ненужный информационный шум, неуверенность и колебания в отношении вакцинации».
Значение поступавших предупреждений в ретроспективе преуменьшается
Чтобы прояснить это заявление, Хярма говорит, что это не означает, что информацию нужно засекречивать, но что следует лучше думать о том, каков контекст и насколько важна эта информация для гражданина. В департаменте обещают в последствии провести дополнительный, еще более полный анализ уроков, хотя в и без того в уже изданном отчете слишком много говорится о коммуникации.
Возможно, вместо очередного анализа коммуникации разумнее было бы наконец подготовить простое и функциональное описание процесса вакцинации и ознакомить с ним общественность? Именно такой заказ общественность и представила в 2021 году.
Возможно, разумнее было бы наконец подготовить простое и функциональное описание процесса вакцинации и представить его общественности?
Странные попытки ретроспективно переосмыслить недавний опыт пандемии можно найти в отчете Департамента здоровья. Например, можно прочитать, что кризис коронавируса «принес осознание того, что весьма маловероятные сценарии могут, тем не менее, материализоваться и в XXI веке…» (с. 104). Двумя страницами ранее говорилось, что, поскольку «пандемия короны была беспрецедентным и чрезвычайным кризисом, нельзя было заранее составить достаточно точные планы, которые можно было бы применить в ситуации с короной, потому что никто не мог предвидеть нечто подобное».
При этом на девятой странице отчета указано, что «в 2018 году в своем обновленном анализе рисков, связанных с событиями в сфере здравоохранения, Департамент здоровья оценивал, что кризис здоровья вероятен, но ни медицинская система, ни Департамент здоровья к нему не готовы, и имеются существенные недостатки [...]». В анализе риска четко указано, что общую вероятность эпидемии следует считать высокой, а последствия – очень серьезными (класс риска B4).
Точно так же Департамент здоровья оценил риск эпидемии еще в анализе рисков 2013 года. Почему это важно? Часть отчета Департамента здоровья, посвященная извлеченным урокам, начинается с начала кризиса. Уроки, полученные в докризисный период, также должны быть зафиксированы, поскольку однобокая позиция департамента и, как следствие, организационные недостатки возникли именно тогда. Их собственные же оценки риска не были восприняты ими всерьез.
Госконтроль в 2018 году проверил кризисную устойчивость системы здравоохранения и отметил, что в системе отсутствуют резервы. Однако в отчете Департамента здоровья при обсуждении этой темы неоднократно создается впечатление, что отсутствие запасов средств индивидуальной защиты в основном было связано со сбоями в цепочках поставок, которые сопровождали пандемию.
Вместо проверки – говорильня чиновников
Запутывающий и преуменьшающий характер второй, касающейся управления, части отчета Департамента здоровья об уроках короны в некоторой степени объясняется узким кругом источников. При исследовании одного из крупнейших чрезвычайных событий в истории Эстонии в подборку попали двадцать руководителей-экспертов центрального правительства, которые были на передовой во время пандемии короны, представители местных самоуправлений остались без внимания. Из вступления ко, вторую часть отчета, подготовленного Kantar Emor, становится ясно, что выборка была основана на оценке Департамента здоровья того, какие учреждения и опыт каких руководителей следует отразить в интервью.
Поставщики государственных услуг оценили себя ретроспективно, без привлечения целевых групп. Как и следовало ожидать в таком случае, оценка была в целом положительной и в то же время очень общей
Таким образом, поставщики государственных услуг оценили себя ретроспективно, без привлечения целевых групп услуги. Как и следовало ожидать в таком случае, оценка была в целом положительной и в то же время очень общей.
В Департаменте здоровья поясняют, что фокус исследования был ограниченным и что «разумеется, важно принимать во внимание ракурс данных и ИТ-решений, поддержку, предоставляемую частным сектором, инициативы добровольных организаций и т. д.». Если это важно принять во внимание, почему эти участники не включены в исследование?
В Департаменте здоровья не планирует этого делать, в Министерстве социальных дел заявляют, что у них нет отдельного плана по составлению обзора уроков, извлеченных из пандемии коронавируса, что они внесли свой вклад в отчет совета и внесли свой вклад в разработку будущих законов. Государственная канцелярия однажды подвела итоги пройденных ею уроков, полученных в ходе первой волны, но на данный момент и у них больше ничего не запланировано. Они сосредоточили свои усилия на подготовке новых законов о гражданских кризисах и закона о государственной обороне.
Куда делась академическая дистанция?
Выбор авторов и редакторов отчета вызывает вопросы. Первую часть отчета (медицинскую точку зрения) подготовила Ирья Лутсар, возглавлявшая ученый совет во время кризиса. Ее утверждения основаны на академических исследованиях, и поэтому прозрачны и поддаются проверке. Однако редакторами содержания отчета указаны бывший вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе и исполнявшая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, которые принимали непосредственное участие в обуздании пандемии.
«Для Департамента здоровья было важно, чтобы анализ медицинского характера писал человек, досконально знающий предмет. Наибольшую ценность документ представляет для будущих эпидемиологов и руководителей Департамента здоровья, которым при следующем кризисе придется принимать аналогичные решения в такой же ситуации», – объясняет Хярма.
При выстраивании политики сложилась добросовестная практика, чтобы исполнитель и разработчик политики сам впоследствии не проверял правильность своих политических рекомендаций. Например, исследование влияния экономических мер, принятых во время пандемии коронавируса, было заказано не чиновникам Министерства экономики и коммуникаций, которые разработали эти меры, а консорциуму университетов и аналитических центров. Отчет об исследование «Экономические последствия Covid-19 и оценка эффективности мер политики по их смягчению» подготовлена таким образом, чтобы читатель мог понять, какие гипотезы проверяются, кем и на основании каких предположений они изучаются. Оценки систематические, конкретные, доказанные. Чего нельзя сказать о второй части анализа Департамента здоровья, касающейся руководства.
Наступит ли следующая пандемия в нужное время?
По сравнению с вышеупомянутым научным исследованием экономического воздействия Covid-19, глава 3.2.2 отчета Департамента здоровья «Адаптация и изменение Департамента здоровья» (стр. 105), где представители различных учреждений – Государственной канцелярии, Спасательный департамент и т. д. – в общих чертах утверждают, что Департамент здоровья изменился после окончания кризиса, выглядит очень странно. В чем заключалось изменение, остается неясным.
В четырех последовательных цитатах в этой главе исполнявшая обязанности генерального директора Департамента здоровья восхваляется по имени и в превосходной степени. Это не значит, что государственного служащего, который действовал надежно во время кризиса, нельзя хвалить. Вопросы возникают из-за ненужных повторений и большого количества похвал в и без того скудной главе. Что бросается в глаза, так это недостаточное количество значимых и информирующих читателей высказываний рядом с этими похвалами. Что касается самой обсуждаемой и наиболее публично критикуемой проблемы – организации вакцинации, – в докладе можно найти попытки отрицать и устранять эту проблему.
Что, если следующая пандемия разразится до того, как чиновники наведут порядок в правовом пространстве? Есть опасения, что доклад о том, как бороться со следующей пандемией, будет подготовлен этими же людьми.
По словам советника департамента общественного здравоохранения Министерства социальных дел Керли Рейнтамм, план работы министерства на этот год включает подготовку плана готовности к пандемии. На основе уроков Covid-19 планируется пересмотреть и обновить Закон о профилактике и контроле инфекционных заболеваний (NETS). Для этого министерство зреет намерение разработать законопроект, который совместно с заинтересованными группами проанализирует возможности изменения NETS. В зависимости от этого намерения развития в ближайшие годы будет разработан проект.
Следующая пандемия должна подождать, пока не будет готово правовое пространство, заявил канцлер Маарьо Мяндмаа о темпах деятельности по развитию, выбранных Министерством социальных дел. Его надежда на то, что пандемия проявит понимание и будет терпеливо ждать, пока покончат с проволочками, довольно мила, но, если задуматься, она все-таки весьма удивительна.
Что, если следующая пандемия разразится до того, как чиновники решат привести в порядок правовое пространство? Это риторический вопрос, поскольку есть опасения, что доклад о том, как бороться со следующей пандемией, будут готовить те же люди, которые отвечали за управление в условиях этой. Целевые группы политики могут так и остаться вообще вовлечены.
Пандемия короны стала настолько всеобъемлющим опытом, что она заслуживает составления списка пройденных уроков, соответствующих академическим стандартам, сквозь которые не были бы пропущены красной нитью усилиями по управлению репутацией одного государственного департамента.