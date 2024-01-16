В ФОКУСЕ ⟩ Департамент здоровья пытается представить историю пандемии так, как удобно

«Страны, в том числе и Эстония, должны подумать о том, как плавно организовать быструю и повсеместную вакцинацию, – пишет во введении исполнявшая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, и добавляет, – Проблемы, связанные со сложностью этой организации и их решением, не должны доходить до граждан. Это создает ненужный информационный шум, неуверенность и колебания в отношении вакцинации».

Значение поступавших предупреждений в ретроспективе преуменьшается

Чтобы прояснить это заявление, Хярма говорит, что это не означает, что информацию нужно засекречивать, но что следует лучше думать о том, каков контекст и насколько важна эта информация для гражданина. В департаменте обещают в последствии провести дополнительный, еще более полный анализ уроков, хотя в и без того в уже изданном отчете слишком много говорится о коммуникации.

Возможно, вместо очередного анализа коммуникации разумнее было бы наконец подготовить простое и функциональное описание процесса вакцинации и ознакомить с ним общественность? Именно такой заказ общественность и представила в 2021 году.

Возможно, разумнее было бы наконец подготовить простое и функциональное описание процесса вакцинации и представить его общественности?