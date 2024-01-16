От поездки в Эстонию пришлось отказаться: турист считает, что компания по прокату автомобилей вымогала у него 25 000 евро

Паоло выбрал аренду автомобиля в компании Panek. Еще находясь в Италии, он заплатил более 100 евро за аренду автомобиля и около 1600 евро в качестве залога. Он также заплатил еще 13 евро за то, что заберет машину в нерабочее время.

Когда Паоло приехал в Латвию, сотрудник компании сообщил, что придется заплатить еще 25 евро, так как за машиной они приедут в 22.00. После согласия на оплату последовал следующий вопрос - планирует ли турист выехать за пределы Латвии? За это ему также придется заплатить 200 евро.

Итальянец и его девушка планировали поехать в Эстонию, но когда услышали сумму, которая в других компаниях гораздо ниже, передумали ехать в соседнюю страну.

Неожиданно сотрудник указал, что договор все равно придется расторгнуть, поскольку менеджер посчитал туриста подозрительным. Паоло был шокирован таким решением и посчитал сотрудника расистом, сообщает Bez Tabu.

Сотрудник компании Panek заявил, что у Паоло есть только один способ получить машину - ему придется заплатить 25 000 евро.

Путешественник вызвал полицию, поскольку посчитал, что его обманывают. Паоло рассказал, что в договоре было указано только то, что он должен заплатить за пересечение границы, но ничего не говорилось о выплате 25 000 евро.

Прошло уже почти две недели, но депозит до сих пор не возвращен. Хотя компания обещала вернуть деньги в течение 24 часов.

Программа пришла в компанию, где встретила того самого сотрудника, который обслуживал Паоло. Он оправдывается тем, что не просил платить 25 000 евро. Молодой человек, вспоминая события того дня, утверждает, что клиент вел себя агрессивно, поэтому было решено расторгнуть договор.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu