На шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль

Сегодня, 16 января, вечером в Харьюмаа на 22-м километре шоссе Таллинн-Палдиски произошло тяжелое ДТП, в котором пострадала сидевшая за рулем легковушки женщина.
По данным Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 18.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Харку в деревне Тутермаа на шоссе Таллинн-Палдиски произошло тяжелое ДТП: столкнулись автобус и легковой автомобиль.
По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который в результате аварии вылетел с дороги.
Сидевшая за рулем Kia 43-летняя женщина пострадала в ДТП и была доставлена в больницу.