На шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль

По данным Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 18.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Харку в деревне Тутермаа на шоссе Таллинн-Палдиски произошло тяжелое ДТП: столкнулись автобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который в результате аварии вылетел с дороги.

Сидевшая за рулем Kia 43-летняя женщина пострадала в ДТП и была доставлена в больницу.