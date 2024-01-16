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На шоссе столкнулись автобус и легковой автомобиль

Свен Рандлайд
, журналист
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Автомобиль полиции.
Автомобиль полиции. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 16 января, вечером в Харьюмаа на 22-м километре шоссе Таллинн-Палдиски произошло тяжелое ДТП, в котором пострадала сидевшая за рулем легковушки женщина. 

По данным Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 18.25 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Харку в деревне Тутермаа на шоссе Таллинн-Палдиски произошло тяжелое ДТП: столкнулись автобус и легковой автомобиль. 

По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia, который в результате аварии вылетел с дороги. 

Сидевшая за рулем Kia 43-летняя женщина пострадала в ДТП и была доставлена в больницу. 

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