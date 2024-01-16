Пассажирка такси отказалась платить и помочилась в салоне машины

Эксперт по приложениям Курессаареского отделения полиции Матис Сикк рассказал, что в неприятную ситуацию попал водитель такси, который в прошлый понедельник поздно вечером вез клиентку - пожилую женщину.

«А именно, у клиентки не было денег, чтобы оплатить поездку, а в довершении всего женщина помочилась в такси и повредила салон», - заявил Сикк.

В данном случае это гражданский спор, и возмещение ущерба должно быть согласовано между сторонами или решено в судебном порядке, добавил он.

На прошлой неделе полиции пришлось заниматься еще одним инцидентом, связанным с нарушением со стороны женщины. В четверг, 11 января, 47-летняя женщина украла две бутылки водки Hibny Dar из магазина Super Alko в Курессааре, но была поймана после того, как прошла мимо касс.

В связи с этим случаем полиция начала производство о проступке.