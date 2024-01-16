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В Таллинне о забастовке сообщили 57 общеобразовательных школ

Лоора-Элизабет Ломп
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Забастовка учителей. Фото иллюстративное.
Забастовка учителей. Фото иллюстративное. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

22 января в общеобразовательных школах начнется забастовка учителей. На сегодняшний день Таллиннский департамент образования уведомили о своем участии 57 общеобразовательных школ, а число бастующих учителей на сегодняшний день составляет 2900 человек.

Согласно договору, руководитель забастовки информирует директора образовательного учреждения о численности работников, участвующих в забастовке, в письменной форме не менее чем за пять рабочих дней (к 15 января в общеобразовательных школах и к 17 января в профтехучилищах, школах по интересам и детских садах), после чего директор учебного заведения информирует об этом Таллиннский департамент образования.

Глава Таллиннского департамента образования Каарель Рунду пояснил, что точные списки составляет руководитель забастовки утром каждого дня забастовки. «У каждого бастующего есть право даже в тот же день решить, будет ли он участвовать в забастовке или нет. Вся информация еще не получена», - заявил он.

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