В Таллинне о забастовке сообщили 57 общеобразовательных школ

22 января в общеобразовательных школах начнется забастовка учителей. На сегодняшний день Таллиннский департамент образования уведомили о своем участии 57 общеобразовательных школ, а число бастующих учителей на сегодняшний день составляет 2900 человек.
Согласно договору, руководитель забастовки информирует директора образовательного учреждения о численности работников, участвующих в забастовке, в письменной форме не менее чем за пять рабочих дней (к 15 января в общеобразовательных школах и к 17 января в профтехучилищах, школах по интересам и детских садах), после чего директор учебного заведения информирует об этом Таллиннский департамент образования.