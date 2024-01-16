В Таллинне о забастовке сообщили 57 общеобразовательных школ

Согласно договору, руководитель забастовки информирует директора образовательного учреждения о численности работников, участвующих в забастовке, в письменной форме не менее чем за пять рабочих дней (к 15 января в общеобразовательных школах и к 17 января в профтехучилищах, школах по интересам и детских садах), после чего директор учебного заведения информирует об этом Таллиннский департамент образования.