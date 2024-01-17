Его жизнь может быть в опасности: полиция просит помощи в поиске 59-летнего мужчины

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что 59-летний Андрус не вернулся в свое место проживания в деревне Суур-Рандвере на Сааремаа.

Андрус гостил у родственника на Сааремаа, но его дом находится в Таллинне, поэтому он не знаком с местностью. Последний раз Андруса видели вчера, 16 января, в 13:00 в деревне Суур-Рандвере на улице Теэкоя, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Из-за сильных холодов жизнь мужчины может быть в опасности. Полицейские привлекли к поискам Андруса вертолет и служебную собаку, но поиски пока не увенчались успехом. Полиция призывает жителей деревни Суур-Рандвере проверить сараи и хозяйственные постройки своих домов, где мужчина может укрываться от холода.

Рост Андруса около 170 см, волосы серо-коричневые. Когда он уходил, на нем была темная шапка, черная куртка и черные брюки. Мужчина может передвигаться пешком или на общественном транспорте.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает, где он находится, позвонить по телефону 112.