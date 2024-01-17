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Полиция: пропавший на Сааремаа мужчина найден мертвым

rus.postimees.ee
Обновлено 17 января 2024, 12:24
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Поминальная свеча.
Поминальная свеча. Фото: Visionalmedia

В среду утром полиция обратилась за помощью в поисках 59-летнего Андруса, который гостил у своих родных в деревне Суур-Рандвере на Сааремаа, но домой он так и не вернулся.

В полицию поступило сообщение о том, что 59-летний Андрус не вернулся в свое место проживания в деревне Суур-Рандвере на Сааремаа.

Полицейские привлекли к поискам Андруса вертолет и служебную собаку.

Днем в среду пресс-служба полиции сообщила, что Андрус был найден мертвым. У полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление.

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