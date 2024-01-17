Полиция: пропавший на Сааремаа мужчина найден мертвым

В среду утром полиция обратилась за помощью в поисках 59-летнего Андруса, который гостил у своих родных в деревне Суур-Рандвере на Сааремаа, но домой он так и не вернулся.
В полицию поступило сообщение о том, что 59-летний Андрус не вернулся в свое место проживания в деревне Суур-Рандвере на Сааремаа.
Полицейские привлекли к поискам Андруса вертолет и служебную собаку.
Днем в среду пресс-служба полиции сообщила, что Андрус был найден мертвым. У полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление.