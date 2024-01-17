Нападающий «Флоры» Александр Шаповалов перешел в Грецию

«Я очень рад возможности проверить себя в сильном зарубежном клубе! Клуб и команда меня приняли очень хорошо и дружелюбно, город красивый и светит солнце. Надеюсь, все пройдет хорошо», - сказал Шаповалов.

«Александру Шаповалову нужна требовательная и сложная среда, где он сможет проявить себя максимально эффективно. Он раньше бывал за границей, поэтому знает, чего ждут от иностранного игрока. Важно подойти к новому вызову открыто, быть готовым учиться и максимально использовать каждую минуту, как на тренировках, так и в играх», - сказал главный тренер ФК «Флора» Норберт Хёрт.