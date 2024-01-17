Рейтинги: поддержка социал-демократов достигла максимума за последние пять лет

Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований фирмой Norstat Eesti, по сводному результату последних четырех недель партию «Отечество» поддерживают 26,8 процента, EKRE 18,2 процента, а Партию реформ 17,6 процента избирателей, имеющих право голоса.

Лидирующее «Отечество» с конца прошлого года поддерживают от 26 до 27 процентов электората. Поддержка EKRE за неделю снизилась на 1,5 процентных пункта, а по сравнению с серединой декабря упала на 2,5 процента. Поддержка занимающей третье место Партии реформ в последние неделе существенно не изменилась.

За тройкой лидеров следуют оппозиционная Центристская партия с 14,1 процента, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 12,3 процента и партия «Ээсти 200» с рейтингом в шесть процентов.

Поддержка Центристской партии за последние две недели упала на 1,1 процента, а рейтинг СДПЭ вырос за неделю на 1,4 процента до самого высокого с начала 2019 года показателя, когда Norstat начала свои опросы партийных предпочтений.

Таковы сводные результаты последних четырех недель. Если же смотреть на показатели только последней недели, то «Отечество» поддерживают 27,3, Партию реформ 17,5, а СДПЭ 16,1 процента электората. EKRE с рейтингом в 15,3 процента перешла бы на следующую за тройкой лидеров позицию, у Центристской партии было бы 12,3, а у «Ээсти 200» 5,3 процента сторонников.

Правящую коалицию поддерживают 35,9, а оппозиционные партии 59,1 процента избирателей.