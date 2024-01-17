Премьер-министр Кая Каллас по поводу ожидаемой забастовки вчера заявила, что она всецело за за повышение зарплаты учителям, но найти их должно Министерство образования. «У меня просят 50 миллионов в год или 200 миллионов на четыре года, а у меня их нет. Если это приоритет для министерства образования, то у них большой бюджет, они могут что-то реорганизовать и найти средства. Если они предложат решение, я не против», - сказала Каллас.

Таким образом понятно, что ответственный за забастовку уже назначен и это будет министр образования Кристина Каллас. Министр это понимает, поэтому не теряет надежды, что переговоры закончатся успешно. «Я всегда оптимист и надеюсь на лучшее, - сказала нам Кристина Каллас. - Поскольку мы очень стараемся найти решение, то рано или позднго оно будет найдено». Вопрос в том, что «рано или поздно» должно случиться до 22 января.

Чего хотят угрожающие забастовкой учителя?