Мнение ⟩ Кто позволил российскому шпиону стать профессором Тартуского университета?

Для всех, кто имел дело с Морозовым, новость о его аресте стало большим шоком, в том числе и для ректора университета Тоомаса Ассера. Если посмотреть на процедуру отбора профессоров Тартуского университета, то, по крайней мере, на бумаге речь идет об очень строгом конкурсе.

Претендентов на должность доцента оценивают как минимум три эксперта, из которых не менее двух должны быть из-за пределов университета, при этом один из них должен быть не из Эстонии. Эксперты назначаются деканом по предложению руководителя института или директора колледжа. Так написано в пункте 29 Порядка назначения профессорско-преподавательского состава Тартуского университета.

Конечно, Морозов стал профессором не в первый раз: его путь в качестве старшего академического сотрудника Тартуского университета начался еще в 2011 году, после чего он работал как профессором, так и приглашенным профессором того же вуза. Срок действия его последнего договора закончился 31 августа, после чего, надеюсь, были честные выборы, к которым, как сказано в должностной инструкции, были привлечены эксперты. Кто эти люди?