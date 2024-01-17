Мнение ⟩ Кто позволил российскому шпиону стать профессором Тартуского университета?

Вот в чем вопрос: кто и по каким причинам всего пять месяцев назад решил прикрепить Морозову на грудь розу, сделав его профессором старинного и достойного учебного заведения? Вопросы адресуются в Институт Шютте, и объясняться приходится директору этого института, но не стоит позволять ввести себя в заблуждение: это на самом деле именно Тартуский университет, пишет редактор Бетти Эстер-Вяльяотс.
Для всех, кто имел дело с Морозовым, новость о его аресте стало большим шоком, в том числе и для ректора университета Тоомаса Ассера. Если посмотреть на процедуру отбора профессоров Тартуского университета, то, по крайней мере, на бумаге речь идет об очень строгом конкурсе.
Претендентов на должность доцента оценивают как минимум три эксперта, из которых не менее двух должны быть из-за пределов университета, при этом один из них должен быть не из Эстонии. Эксперты назначаются деканом по предложению руководителя института или директора колледжа. Так написано в пункте 29 Порядка назначения профессорско-преподавательского состава Тартуского университета.
Конечно, Морозов стал профессором не в первый раз: его путь в качестве старшего академического сотрудника Тартуского университета начался еще в 2011 году, после чего он работал как профессором, так и приглашенным профессором того же вуза. Срок действия его последнего договора закончился 31 августа, после чего, надеюсь, были честные выборы, к которым, как сказано в должностной инструкции, были привлечены эксперты. Кто эти люди?
Если посмотреть в ETIS (где контактом арестованного до сих пор указана электронная почта Тартуского университета), то в качестве последнего финансирования Морозову было выделено 691 900 евро на работу «Национальная идентичность и эстонско-российские отношения: лонгитюдное исследование дискурсов элиты и масс». Деньги распределены на четыре года, выплаты начались в 2021 году и завершатся в следующем году. Здесь стоит отметить, что с упомянутым исследованием связаны еще десять сотрудников Тартуского университета и десять исследователей извне, которые, хочется верить, получат справедливое вознаграждение за свой честный труд. Но ответственным лицом и координатором все-таки является Морозов. Он выпросил эти деньги у эстонского государства. И не первый раз: по данным Эстонской научной информационной системы, на его счету множество проектов.
Если почитать в различных СМИ мнения бывших коллег Морозова, то может сложиться впечатление, что речь идет о симпатичном и трудолюбивом человеке. Отношение к обвинению, даже если коллеги сохраняют анонимность, крайне снисходительное, как будто им по-человечески жаль Морозова. Можно сказать, что обвинение предъявлено не было, но уже подозрения в действиях против эстонского государства, само собой, весьма серьезны.
Власти возлагают вину за различные профессиональные промахи на войну в Украине и связанную с ней неразбериху. Однако если Полиция безопасности арестовала бывшего профессора на два месяца, то, вероятно, это было сделано не из-за написания сентиментальных стихов или сомнительных взглядов.
Недостаточно адекватной является и реакция властей: высказалась только министр образования, да и этот довольно пустой и слегка оправдывающий комментарий был получен после запроса журналиста.
Сейчас президент с гордостью представляет Эстонию в Ираке, и как мы неоднократно слышали в прошлом году, у премьер-министра много работы. В таком случае хотелось бы услышать комментарий хотя бы министра внутренних дел. Так где министр внутренних дел и другие - министр обороны, министр иностранных дел, не говоря уже о премьер-министре?