Во время забастовки школы будут открыты, но дети могут оставаться дома

Самое важное ключевое слово в забастовке – автономность учителя, ведь каждый педагог может сам решить, бастовать ли ему и как долго, а также в любой момент изменить свое решение. Чуть больше половины сотрудников гимназии Юленурме в волости Камбья, что недалеко от Тарту, планируют бастовать.