Во время забастовки школы будут открыты, но дети могут оставаться дома

На следующей неделе начнется общегосударственная забастовка учителей, которая внесет немало сумятицы. В то время как учителя Тарту смогут принять участие только в так называемой поддерживающей забастовке, преподаватели Тартуского уезда будут иметь право на участие в бессрочной забастовке.
Самое важное ключевое слово в забастовке – автономность учителя, ведь каждый педагог может сам решить, бастовать ли ему и как долго, а также в любой момент изменить свое решение. Чуть больше половины сотрудников гимназии Юленурме в волости Камбья, что недалеко от Тарту, планируют бастовать.