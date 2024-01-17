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Во время забастовки школы будут открыты, но дети могут оставаться дома

Эгели Раудмяэ
, журналист
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Директор гимназии Юленурме Тыну Тендер вчера подтвердил, что и школа, и столовая будут работать во время забастовки.
Директор гимназии Юленурме Тыну Тендер вчера подтвердил, что и школа, и столовая будут работать во время забастовки. Фото: Kristjan Teedema

На следующей неделе начнется общегосударственная забастовка учителей, которая внесет немало сумятицы. В то время как учителя Тарту смогут принять участие только в так называемой поддерживающей забастовке, преподаватели Тартуского уезда будут иметь право на участие в бессрочной забастовке.

Самое важное ключевое слово в забастовке – автономность учителя, ведь каждый педагог может сам решить, бастовать ли ему и как долго, а также в любой момент изменить свое решение. Чуть больше половины сотрудников гимназии Юленурме в волости Камбья, что недалеко от Тарту, планируют бастовать.

Много путаницы

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