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Банк: стоит тщательно проверять, куда и зачем вы вводите свои личные данные

Ангелина Тякер
, журналист
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Smart-ID. Фото иллюстративное.
Smart-ID. Фото иллюстративное. Фото: Žygimantas Gedvila

13 января Postimees написал, что клиент LHV был разочарован тем, что система безопасности банка не предотвратила небезопасный платеж. Банк также прокомментировал данную ситуацию.

13 января Postimees опубликовал статью, в которой клиент LHV пытался купить онлайн-визу, оплачивая покупку банковской картой, но в последнюю минуту отказался от дополнительного подтверждения транзакции, поскольку цена визы оказалась выше изначально установленной. Клиент был уверен, что без подтверждения платеж не пройдет, но вдруг ему пришло сообщение, что деньги были сняты со счета.

«Мы имеем дело с сайтом, на котором торговец оформляет визы в разные страны, а также берет дополнительно комиссионное вознаграждение. Брокерский сбор делает визу дороже, чем, например, если бы человек покупал ее напрямую на официальном сайте страны», - пояснил пресс-секретарь LHV Марти Лепик.

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