Банк: стоит тщательно проверять, куда и зачем вы вводите свои личные данные

13 января Postimees опубликовал статью, в которой клиент LHV пытался купить онлайн-визу, оплачивая покупку банковской картой, но в последнюю минуту отказался от дополнительного подтверждения транзакции, поскольку цена визы оказалась выше изначально установленной. Клиент был уверен, что без подтверждения платеж не пройдет, но вдруг ему пришло сообщение, что деньги были сняты со счета.