Оборонный производитель из Киева: украинские военные инженеры могут ковать оружие победы в Эстонии

- Владимир, часто в сети появляются сообщения, что Украина при помощи дронов якобы поражает цели в глубине территории России. Украина действительно способна произвести подобные дроны?

- Вы меня спрашиваете о вещи, связанной с государственной тайной. Но, понятное дело, и это не является тайной, что такие работы ведутся. Но насколько они успешны, я вам не буду отвечать.

- Хорошо, тогда такой вопрос: возможно ли какое-то производство разместить на территории Польши? Чтобы это предприятие не подвергалось опасности бомбардировок.

- Вы опять же говорите о том, как организовать франшизу, кто будет интегратором, кто будет в конечном итоге собирать эти изделия. Но да, все это возможно, конечно.

- Как вы считаете, какое количество снарядов можно произвести силами украинской частной инициативы?

- Это очень упрощенный взгляд на вещи. На самом деле все намного сложнее. Понимаете, много снарядов - это нагрузка на логистику. То есть, если вы произведете в два раза больше снарядов, это не значит, что вы поразите в два раза больше целей. То есть, вы производите больше снарядов, люди расходуют их с большей безалаберностью, и у них КПД падает. И получается, что тупое наращивание количества снарядов - это путь в никуда.