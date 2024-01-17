Кристина Каллас: в коалиции разные мнения о предстоящей забастовке учителей

«Я признаю, что правительство приложило немало усилий, чтобы предотвратить эту забастовку; поскольку ситуация с бюджетом очень напряженная, мы искали деньги, чтобы удовлетворить требования учителей по заработной плате», - сказала Каллас, по словам которой усилия прилагали все, и вопрос зарплаты учителей был приоритетом.

По словам Каллас, сейчас ситуация близка к соглашению, и вопрос в том, как найти дополнительные десять миллионов евро.

Министр образования назвала отдельным вопросом, решит ли забастовка проблемы учителей. По словам Каллас, размер зарплат не является проблемой номер один. «За последние десять лет характер работы учителя радикально изменился, - отметила Каллас, пояснив, что нагрузка на учителей выросла, изменился характер работы и, как следствие, повысился уровень стресса. - И учителя не хотят продолжать в том же духе».

По ее словам, было бы хорошо, если бы стороны смогли договориться, как будут меняться зарплаты учителей в ближайшие три-четыре года, потому что это, безусловно, снизило бы неуверенность учителей. По словам Каллас, необходимо отдельно согласовать обязанности учителей. «Должна ли работа с эмоционально истощенным молодым человеком на индивидуальной основе по-прежнему оставаться частью работы учителя?» - ставит вопрос Каллас, добавляя, что такие дополнительные задачи изнуряют учителей и вызывают выгорание.

По словам Каллас, встреч с учителями на уровне правительства в среду не планируется, но тему забастовки правительство в четверг обязательно обсудит на заседании и на совещании кабинета министров. Прежде всего, необходимо добиться согласия внутри правительства, а затем и согласия с учителями, отметила Каллас.