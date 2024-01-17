Департамент конкуренции: аптечная реформа ничего не изменила, конкуренции на рынке лекарств нет

«Последние 24 месяца мы проводим анализ данных и экономический анализ, и они показывают, что существенных изменений в рыночной ситуации не произошло», - сказала гендиректор Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ.

По ее словам, хотя целью проведенной три года назад аптечной реформы было перевести аптеки в собственность провизоров и сделать их независимыми от оптовых продавцов лекарств, за прошедшее с тех пор время в Эстонии не появилось ни одной новой независимой провизорской аптеки. «Наш анализ скорее показывает, что эта аптечная реформа скорее заперла рынок», - отметила глава антимонопольного ведомства.