Знаменитый гонщик купил баню эстонского производства

Невилл, который начал свой 11-й сезон в команде Hyundai WRC, в этом году сможет начать пользоваться сауной Round Cube эстонской компании Saunaselli.

«А вы знали, что баня помогает расслабить мышцы и оказывает прекрасное воздействие на кровообращение? Особенно хорошо это для спортсменов после интенсивных тренировок и соревнований. Нам приятно, что наша баня Round Cube стала выбором одного из лучших гонщиков мира – Тьерри Невилла! Желаем ему успешного сезона 2024», - написано в соцсети предприятия.

По данным, размещенным на портале фирмы, баня, которую приобрел Невилл, стоит 12 990 евро. До нужной температуры она разогревается за 45-60 минут и вмещает восемь человек.

Saunasell – это действующая в небольшой деревне Вынну (Тартумаа) компания, которая сегодня превратилась в одного из самых успешных производителей уличных саун в Эстонии. Помимо саун различных форм и размеров, в ассортимент продукции также входят бочки-купели, сауны и летние домики, домики для барбекю и садовые домики, кемпинги и гаражные навесы.

Невилл выступает в классе WRC с 2012 года и за это время выиграл 19 этапов чемпионата мира. За свою карьеру он пять раз финишировал вторым и дважды третьим в сезоне ЧМ.