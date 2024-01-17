Ср, 17.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Знаменитый гонщик купил баню эстонского производства

rus.postimees.ee
Copy
Гонщик из команды Оття Тянака (Hyundai) Тьерри Невилл купил сауну производства эстонской компании.
Гонщик из команды Оття Тянака (Hyundai) Тьерри Невилл купил сауну производства эстонской компании. Фото: IMAGO/Nikos Katikis

Гонщик из команды Оття Тянака (Hyundai) Тьерри Невилл купил сауну производства эстонской компании.

Невилл, который начал свой 11-й сезон в команде Hyundai WRC, в этом году сможет начать пользоваться сауной Round Cube эстонской компании Saunaselli.

«А вы знали, что баня помогает расслабить мышцы и оказывает прекрасное воздействие на кровообращение? Особенно хорошо это для спортсменов после интенсивных тренировок и соревнований. Нам приятно, что наша баня Round Cube стала выбором одного из лучших гонщиков мира – Тьерри Невилла! Желаем ему успешного сезона 2024», - написано в соцсети предприятия.

По данным, размещенным на портале фирмы, баня, которую приобрел Невилл, стоит 12 990 евро. До нужной температуры она разогревается за 45-60 минут и вмещает восемь человек.

Saunasell – это действующая в небольшой деревне Вынну (Тартумаа) компания, которая сегодня превратилась в одного из самых успешных производителей уличных саун в Эстонии. Помимо саун различных форм и размеров, в ассортимент продукции также входят бочки-купели, сауны и летние домики, домики для барбекю и садовые домики, кемпинги и гаражные навесы.

Невилл выступает в классе WRC с 2012 года и за это время выиграл 19 этапов чемпионата мира. За свою карьеру он пять раз финишировал вторым и дважды третьим в сезоне ЧМ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх