Вяльбе назвала дураками сбежавших из России фехтовальщиков

Елена Вяльбе – президент Российской федерации лыжных гонок, имеет свое мнение практически по любому вопросу, связанному со спортом. Не обошла она вниманием и бегство в США российских фехтовальщиков.
«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все ненадолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена — это государство. Позорно бежать, просто дураки» — приводит слова Вяльбе РИА Спорт Новости.
Российский шпажист Сергей Бида и саблист Константин Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских игра в Париже. Жена шпажиста Виолетта Бида сказала, что находится на шестом месяце беременности, поэтому не собирается выступать на Олимпиаде.