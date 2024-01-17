Райнер Вакра: пара рыбаков по глупости убила тысячи мальков угря

В начале недели защитники природы испытали настоящий шок, когда выяснилось, что большая часть мальков стеклянного угря, привезенных из Франции за 86 тысяч евро и выпущенных в эстонские озера несколько дней назад, погибла.
Эту тему поднял бывший член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс, заявивший в своем аккаунте в Facebook, что якобы при попустительстве генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра «были убиты миллионы маленьких угрей».
По словам Эрнитса, в пятницу вечером к нему обратился знакомый рыбак и рассказал, как были выпущены в озеро стеклянные угри.
«К сожалению, люди, участвовавшие в выпуске угрей, признаются, что на самом деле мальков, предназначенных к заселению в Выртсъярв, из цистерны сначала переливали в пластиковые бочки, прикрепленные к саням, и таким образом развозили по озеру», - рассказал Эрнитс.
Рыбак был более чем обеспокоен, поскольку он специализируется на ловле угря и знает все тонкости того, какие условия необходимы угрю для выживания. «Кто несет ответственность за такую глупость?» - задал он вопрос бывшему депутату.
Вчера на этот вопрос ответил наконец генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.
«Парочка рыбаков своей глупостью убила тысячи мальков угрей. Хорошо, что они также снимали свои действия, и Пеэтер Эрнитс поделился этой информацией со всеми», - написал Вакра в своем аккаунте в Facebook.
«К счастью, им удалось уничтожить только двадцать килограммов из трёхсот. Проведенная в Выртсъярв проверка однозначно подтвердила, что там успешно прижились 263 килограмма стеклянных угрей и мальки живы», - добавил Вакра.
Ихтиологи Эстонского университета естественных наук Арво Тувикесе и Пауль Теэсалу считают, что заселение мальков угря в Выртсъярв прошло успешно, однако часть мальков, выпущенных в озера Саадъярв и Куремаа, погибла.
Причина их - отнюдь не холодная зимняя погода. Мальков, по словам ученых, также можно успешно переселять зимой, и это делалось много раз в прошлом.
Риски при переселении рыбы существуют круглый год, подчеркивают они.
Зимой существует больший риск температурного шока, однако его можно предотвратить при должном планировании.
Большую угрозу для выпущенных весной мальков представляют хищники – стеклянные угри являются лакомством для целого ряда рыб и чаек.
Зимой же ледяной покров озера защищает мальков от чаек, в то время как хищная рыба не питается так активно, как в летние месяцы.
В данном случае, по мнению ихтиологов, решающее значение имели ошибки, допущенные при переселении мальков.
Наиболее вероятной причиной гибели рыбы было то, что при транспортировке стеклянных угрей из Выртсъярв в Йыгевамаа в бочки добавляли водопроводную воду неизвестной температуры, но определенно бедную кислородом.
С учеными-ихтиологами по этому вопросу никто, увы, не проконсультировался.