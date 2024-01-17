Райнер Вакра: пара рыбаков по глупости убила тысячи мальков угря

Эту тему поднял бывший член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс, заявивший в своем аккаунте в Facebook, что якобы при попустительстве генерального директора Департамента окружающей среды Райнера Вакра «были убиты миллионы маленьких угрей».

По словам Эрнитса, в пятницу вечером к нему обратился знакомый рыбак и рассказал, как были выпущены в озеро стеклянные угри.

«К сожалению, люди, участвовавшие в выпуске угрей, признаются, что на самом деле мальков, предназначенных к заселению в Выртсъярв, из цистерны сначала переливали в пластиковые бочки, прикрепленные к саням, и таким образом развозили по озеру», - рассказал Эрнитс.

Рыбак был более чем обеспокоен, поскольку он специализируется на ловле угря и знает все тонкости того, какие условия необходимы угрю для выживания. «Кто несет ответственность за такую ​​глупость?» - задал он вопрос бывшему депутату.

Вчера на этот вопрос ответил наконец генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

«Парочка рыбаков своей глупостью убила тысячи мальков угрей. Хорошо, что они также снимали свои действия, и Пеэтер Эрнитс поделился этой информацией со всеми», - написал Вакра в своем аккаунте в Facebook.

«К счастью, им удалось уничтожить только двадцать килограммов из трёхсот. Проведенная в Выртсъярв проверка однозначно подтвердила, что там успешно прижились 263 килограмма стеклянных угрей и мальки живы», - добавил Вакра.