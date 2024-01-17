АНАЛИЗ ⟩ Резкий поворот: получавшая русские голоса эстонская партия признала ошибки и поддержала Украину

«Русские темы» никуда не пропадали

К следующим выборам, уже парламентским, в 2019 году, Объединенная левая партия Эстонии пережила раскол в своих рядах, в результате чего подала на регистрацию сразу два списка, один из них состоял из восьми кандидатов во главе с Мстиславом Русаковым, а второй - из одиннадцати во главе с Юлией Соммер; к выборам был допущен второй из них.

В предвыборной компании был сделан крен на противопоставлении ОЛПЭ центристам, которых не баллотировавшийся на выборах, но названный партией кандидатом в премьер-министры Николай Дягтеренко обвинял в предвыборный период в том, что они накануне выборов сулят золотые горы избирателям, а потом оставляют их один на один, среди прочего, и с «серыми» паспортами, лютующей языковой инспекцией, беднеющей Нарвой и закрывающимися русскими школами в Ида-Вирумаа.

На выборах в Рийгикогу 2023 года, как хорошо известно, ОЛПЭ пошла на сотрудничество с движением Koos, которое в один из главных пунктов своей программы в противовес всем дургим участникам выборов, говоривших о необходимости поддержки Украины, поместило лозунг «сохранения хрупкого мира» и настаивало на важности проведения Эстонией такой внешней политики, которая не позволила бы войне прийти в Эстонию. При этом активисты Koos продолжали участвовать в эфирах на российских пропагандистских каналах.