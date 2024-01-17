Фото и видео ⟩ На побережье Палдиски обрушилась популярная смотровая площадка

«Этот скалистый берег уже давно представлял опасность, и ранее представители волости предупреждали, что находиться и гулять за ограждением опасно для жизни», - говорится в публикации странице волости Ляэне-Харью в Facebook.

«Тем не менее зеваки и дети проходили за ограждение или гуляли по тропинке, проложенной посетителями. Сегодняшняя ситуация показала, что берег по-прежнему находится в запущенном состоянии, поэтому мы призываем всех держаться на безопасном расстоянии или вообще не ходить на побережье!» - предупреждают чиновники.