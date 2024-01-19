«В последнее время мне частенько приходится передвигаться на такси. Я готова терпеть болтливых водителей и даже не буду возбухать из-за затхлого запаха в салоне, но я не смирюсь с тем, что таксист рулит одной рукой. К чему эта демонстрация своей крутизны, мы же не на свидании! Особенно зимой, когда дорожные и погодные условия заставляют желать лучшего», – жалуется читательница Rus.Postimees Ольга.
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Рассерженная таллиннка – таксистам: держите руль двумя руками, когда везете мое драгоценное тело!
Она даже сделала замечание одному из таких таксистов, а в ответ услышала: мне так удобнее! «Очень рада за человека, конечно, но а мне как клиентке было бы спокойнее и комфортнее, если бы он вез мое драгоценное тело, держась за руль двумя руками. Хотелось бы узнать у экспертов, разрешено ли управлять автомобилем одной рукой?» – спрашивает она.