Рассерженная таллиннка – таксистам: держите руль двумя руками, когда везете мое драгоценное тело!

«В последнее время мне частенько приходится передвигаться на такси. Я готова терпеть болтливых водителей и даже не буду возбухать из-за затхлого запаха в салоне, но я не смирюсь с тем, что таксист рулит одной рукой. К чему эта демонстрация своей крутизны, мы же не на свидании! Особенно зимой, когда дорожные и погодные условия заставляют желать лучшего», – жалуется читательница Rus.Postimees Ольга.