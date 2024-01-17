Ср, 17.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Глава ЕЦБ рассказала, когда стоит ожидать снижения процентных ставок

rus.postimees.ee
Copy
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок.
Жилищный кредит. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на форуме в Давосе сказала, что центральный банк, вероятно, снизит процентные ставки летом. Рынок отреагировал на это заявление негативно, пишут «Деловые ведомости».

Европейские акции и облигации начали снижаться после того, как президент Европейского центробанка Кристин Лагард упомянула лето как вероятное время для снижения процентных ставок, поскольку рынок ожидал первого снижения уже весной.

До выступления главы центробанка рынки делали ставку на то, что первое снижение точно произойдет в апреле и с вероятностью в 30% – в марте. После ее заявления вероятность снизилась до 85% и 20% соответственно.

Читайте подробнее на dv.ee.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх