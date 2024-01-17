Паландер занимался на мызе гостиничной и ресторанной деятельностью и в настоящее время сдал большое здание в аренду. Как и многие другие люди, потребляющие биржевую электроэнергию, он тоже столкнулся с огромными счетами за электроэнергию, признался он финской газете Iltalehti.

«У нас биржевая электроэнергия, и цена сейчас примерно такая же, как в Финляндии. В случае с мызой Онтика речь идет о тысячах евро в месяц. Летом ежемесячный счет за электроэнергию составлял 400-700 евро. Это полный абсурд. Окончательная цена зависит от того, насколько холодным оставляем здание. Но если тут температура упадет слишком низко, трубы лопнут и т. д.», — сказал Паландер.

Например, во вторник биржевая электроэнергия в Эстонии стоила 28 центов за киловатт-час, подчеркивает издание. Паландер также подтвердил, что мызу в настоящее время использует и арендует другая фирма.

«Сначала они должны были остаться до Рождества, но аренду продлили еще на несколько недель. Если бы внутри не было постояльцев, счета не были бы такими большими», - уточнил арендодатель.

В то же время Паландер заметил, что его не беспокоят высокие расходы на коммунальные услуги.

«Нет, и для меня это не имеет значения, хоть мы и связаны с этим местом. Меня это совсем не интересует», - сказал финн, одержавший 14 побед в серии Кубка мира по горнолыжному спорту в период с 2003 по 2007 год.

Мыза Онтика впервые упоминается в середине 17 века. Нынешнее главное здание в стиле позднего классицизма с эклектичными деталями датируется 1855 годом. Двухэтажный дом покрыт плоской скатной крышей, на пересечении коньков которой расположена небольшая смотровая башня с плоской крышей и арочными окнами. Согласно Википедии, обрыв Онтика назван в честь усадьбы Онтика, которая стоит на краю обрыва.