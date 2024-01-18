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«Это отвратительная мера, людей провоцируют»: учителя отказываются участвовать в забастовке

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Пустой класс. Иллюстративное фото.
Пустой класс. Иллюстративное фото. Фото: Ivars Soikāns/LETA

Редакция Rus.Postimees пообщалась с сотрудниками нескольких таллиннских школ, чтобы понять, каково их отношение к предстоящей бессрочной забастовке учителей и готовы ли они в ней участвовать. 

22 января в общеобразовательных школах начнется забастовка учителей. На днях Таллиннский департамент образования сообщил, что о своем участии в забастовке уведомили уже 57 общеобразовательных школ, а число бастующих учителей на сегодняшний день составляет 2900 человек.

Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия является одной из школ, участвующих в забастовке. Ее директор Сергей Теплов считает, что забастовка может оказать существенное воздействие на систему образования и привлечь внимание к важным вопросам в области экономических трудовых прав учителей. «Учителя Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии будут принимать участие в бессрочной забастовке учителей, начиная с 22 января 2024 года», - подтвердил он.

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