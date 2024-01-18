«Это отвратительная мера, людей провоцируют»: учителя отказываются участвовать в забастовке

22 января в общеобразовательных школах начнется забастовка учителей. На днях Таллиннский департамент образования сообщил, что о своем участии в забастовке уведомили уже 57 общеобразовательных школ, а число бастующих учителей на сегодняшний день составляет 2900 человек.

Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия является одной из школ, участвующих в забастовке. Ее директор Сергей Теплов считает, что забастовка может оказать существенное воздействие на систему образования и привлечь внимание к важным вопросам в области экономических трудовых прав учителей. «Учителя Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии будут принимать участие в бессрочной забастовке учителей, начиная с 22 января 2024 года», - подтвердил он.