Редакция Rus.Postimees пообщалась с сотрудниками нескольких таллиннских школ, чтобы понять, каково их отношение к предстоящей бессрочной забастовке учителей и готовы ли они в ней участвовать.
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«Это отвратительная мера, людей провоцируют»: учителя отказываются участвовать в забастовке
22 января в общеобразовательных школах начнется забастовка учителей. На днях Таллиннский департамент образования сообщил, что о своем участии в забастовке уведомили уже 57 общеобразовательных школ, а число бастующих учителей на сегодняшний день составляет 2900 человек.