Rail Baltic в поиске специальных решений, чтобы заполнить огромную дыру в бюджете

Строительство Rail Baltic, проходящей через три страны Балтии, наконец-то смогло сдвинуться с места. Если до сих пор занимались оценкой воздействия на окружающую среду, приобретением земель, проектированием и всем остальным невидимым – за исключением строительства перекрестков и экодуктов, то в этом году наконец-то начнется «настоящее строительство». Эстонское подразделение Rail Baltic на данный момент объявило на строительном рынке тендеры на строительство почти семидесяти километров главной железнодорожной линии, на которые ожидают предложений от строителей.

Это огромный объем – по словам руководителя Rail Baltic Estonia Анвара Салометса, стоимость объявленных тендеров на строительство основных маршрутов может составить около 350 миллионов евро. Первый контракт уже подписан: предприятие TREV-2 Group, которое занимается строительством инфраструктуры, будет вести строительство на отрезке 3,8 километра от станции Юлемисте в направлении Пярну за 34 миллиона евро. Разумеется, TREV-2, предприятие, известное в основном как строитель дорог, не будет заниматься прокладкой железнодорожных путей или строительством контактной сети. Целью всех объявленных к настоящему времени тендеров по основному маршруту является строительство насыпи для железной дороги, где в дальнейшем можно будет проложить шпалы, рельсы и провести электричество. Дальнейшую работу, скорее всего, возьмет на себя какая-нибудь иностранная компания, имеющая опыт строительства высокоскоростных железных дорог.