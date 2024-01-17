Rail Baltic в поиске специальных решений, чтобы заполнить огромную дыру в бюджете

Хотя строительство Rail Baltic набирает обороты, пока не ясно, на чьи деньги будет полностью построена железная дорога к 2030 году. Ясно лишь одно: страны Балтии должны разработать какую-то особую модель финансирования.
Строительство Rail Baltic, проходящей через три страны Балтии, наконец-то смогло сдвинуться с места. Если до сих пор занимались оценкой воздействия на окружающую среду, приобретением земель, проектированием и всем остальным невидимым – за исключением строительства перекрестков и экодуктов, то в этом году наконец-то начнется «настоящее строительство». Эстонское подразделение Rail Baltic на данный момент объявило на строительном рынке тендеры на строительство почти семидесяти километров главной железнодорожной линии, на которые ожидают предложений от строителей.