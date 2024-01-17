Руководитель известного футбольного клуба умер во сне

По данным журнала Bild, Бернштейн с четверга по воскресенье находился в Аликанте (Испания), на сборах клуба. В понедельник вечером Бернштейн дома отправился спать около 23:00. Утром во вторник жена не смогла разбудить мужа и позвонила в центр неотложной помощи. Приехавшая скорая помощь не смогла спасти жизнь мужчине. В качестве причины смерти указывают возможный инфаркт.

«Герта» оплакивает потерю Кая Бернштейна. Сегодня, во вторник, клуб получил ужасную новость о том, что президент Кай Бернштейн неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его комитеты и сотрудники ошеломлены и глубоко шокированы», — написано в официальном аккаунте «Герты» в соцсети Х.

Hertha BSC are mourning the death of Kay Bernstein.

The club received the terrible news on Tuesday that president Kay Bernstein has passed away unexpectedly aged 43. The whole club, its governing bodies and staff members are shocked and deeply saddened by the news. pic.twitter.com/uI8HGob8z0 — Hertha BSC (EN) (@HerthaBSC_EN) January 16, 2024

Напомним, Бернштейн занял пост президента «Герты» в июле 2022 года. До этого немецкий специалист был одним из тех, кто основал крупнейший фан-клуб «Герты» – «Берлинские Арлекины 98», – и в течение многих лет был на восточной трибуне заводящим.

В нынешнем сезоне «Герта» выступает во второй Бундеслиге. После 17 туров берлинский клуб набрал 25 очков и занимает седьмое место.