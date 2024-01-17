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Руководитель известного футбольного клуба умер во сне

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Узнав о смерти президента клуба, болельщики начали нести цветы и свечи на домашний стадион клуба.
Узнав о смерти президента клуба, болельщики начали нести цветы и свечи на домашний стадион клуба. Фото: IMAGO/Matthias Koch

Кай Бернштейн, председатель правления берлинского футбольного клуба «Герта» (в прошлом году клуб входил в немецкую Премьер-лигу), умер во вторник во сне в возрасте 43 лет.

По данным журнала Bild, Бернштейн с четверга по воскресенье находился в Аликанте (Испания), на сборах клуба. В понедельник вечером Бернштейн дома отправился спать около 23:00. Утром во вторник жена не смогла разбудить мужа и позвонила в центр неотложной помощи. Приехавшая скорая помощь не смогла спасти жизнь мужчине. В качестве причины смерти указывают возможный инфаркт.

«Герта» оплакивает потерю Кая Бернштейна. Сегодня, во вторник, клуб получил ужасную новость о том, что президент Кай Бернштейн неожиданно скончался в возрасте 43 лет. Весь клуб, его комитеты и сотрудники ошеломлены и глубоко шокированы», — написано в официальном аккаунте «Герты» в соцсети Х.

Напомним, Бернштейн занял пост президента «Герты» в июле 2022 года. До этого немецкий специалист был одним из тех, кто основал крупнейший фан-клуб «Герты» – «Берлинские Арлекины 98», – и в течение многих лет был на восточной трибуне заводящим.

В нынешнем сезоне «Герта» выступает во второй Бундеслиге. После 17 туров берлинский клуб набрал 25 очков и занимает седьмое место.

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