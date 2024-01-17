Eurostat ⟩ Темпы роста инфляции в Эстонии – самые высокие среди стран Балтии

Если брать отдельно страны еврозоны, то, по данным Eurostat, средний годовой показатель инфляции увеличился с 2,4 процента до 2,9 процента.

В Эстонии годовая инфляция в декабре прошлого года ускорилась с 4,1 процента до 4,3 процента.

Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял целых 17,5 процента, в то время как в целом по ЕС показатель достигал 10,4 процента в ЕС, и 9,2 процента в странах еврозоны.

Из стран-членов Евросоюза темпы инфляции в прошлом месяце были самыми скромными в Дании - 0,4 процента, а также в Италии и Бельгии - по 0,5 процента.

Самая высокая инфляция была зафиксирована в декабре в Чехии - 7,6 процента, Словакии - 7 процентов и Румынии - 6,6 процента.

В Латвии инфляция замедлилась с 1,1 процента до 0,9 процента, в Литве - с 2,3 процента до 1,6 процента, тогда как в Финляндии ускорилась с 0,7 процента до 1,3 процента.

По сравнению с ноябрем 2023 года годовая инфляция замедлилась в 15 странах-членах ЕС, осталась на том же уровне в одной и ускорилась в 11 странах.