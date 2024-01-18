С одной стороны, недостаточное количество педагогов с нужным уровнем владения эстонским языком можно объяснить тем, что десятилетия власти Таллинна не занимались целенаправленно тем, чтобы решить этот вопрос, пишет депутат Рийгикогу (Партия реформ) Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Многие ученики и родители не поняли, почему переход на эстонский в их интересах
Деятельность по «защите» русской школы и противостояние с другими партиями дарили людям ложные надежды и приносили свои политические бонусы. С другой стороны, государство также в течение 30 лет откладывало решение этого вопроса, а Министерство образования не сильно интересовалось все эти годы, как происходит преподавание эстонского языка в русскоязычных школах. Так что сейчас уже поздно искать виноватых, а нужно сообща решать проблему, причем в сжатые сроки. Власти Таллинна и Министерство образования должны найти пути сотрудничества и забыть про политические разногласия.
Ряд самоуправлений и школ, в том числе в регионе Ида-Вирумаа, уже давно задолго до принятия закона взяли курс на постепенный перевод школ и садов на эстонский язык обучения. Поэтому переход не будет для них болезненным. А некоторые столичные школы и детские сады действительно оказались в очень сложном положении: педагогов не хватает, многие учителя рискуют остаться без работы, если к сроку не сдадут язык на необходимую категорию. Вице-мэр Таллинна Андрей Канте признает, что хотя учителя и ходят на языковые курсы, очевидно, что не все их них смогут успешно сдать экзамен. Я знаю, что есть высококвалифицированные педагоги, которые уже точно для себя решили, что доработают в школе до того момента, пока будут иметь возможность преподавать на русском, а потом уйдут.
В прошлом составе парламента в комиссии по культуре часто происходили обсуждения перехода школ на эстонский язык обучения, подготовки педагогов и озвучивались разные точки зрения, как можно решить эту проблему. Пожалуй, самым революционным было предложение одного лингвиста направить педагогов русских школ на интенсивный годичный курс изучения эстонского языка, освободив их при этом от выполнения рабочих обязанностей с сохранением зарплаты. Это предложение не нашло поддержки – слишком дорого, да и кто бы смог заменить отсутствующих педагогов.
Сейчас самое время отложить в сторону политические аспект вопроса и приступить к конструктивным обсуждения того, как можно сделать переход по возможности безболезненным для педагогов, учеников и их родителей. К сожалению, в пылу политических дебатов на тему перехода мысль о том, что школьное образование на эстонском языке даст молодому человеку лучшие возможности для поступления в эстонский университет и построения дальнейшей карьеры, осталась неуслышанной многими учениками и родителями.
Я лично сама не раз становилась свидетелем того, как некоторые ученики столичных русскоязычных школ, которые приходили в гости в Рийгикогу, жаловались на то, что их заставляют учить эстонский язык. Приходилось им объяснять, что без хорошего знания государственного языка очень сложно добиться успеха в нашей стране.
Пожалуй, самой сложной и эмоциональной проблемой остается судьба учителей, которые могут остаться без работы. Я думаю, что город в сотрудничестве с государством могли бы предложить им возможность переобучения и изучения эстонского языка, так как подготовка педагогических кадров является важной задачей для всей страны.