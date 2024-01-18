Мария Юферева-Скуратовски ⟩ Многие ученики и родители не поняли, почему переход на эстонский в их интересах

Деятельность по «защите» русской школы и противостояние с другими партиями дарили людям ложные надежды и приносили свои политические бонусы. С другой стороны, государство также в течение 30 лет откладывало решение этого вопроса, а Министерство образования не сильно интересовалось все эти годы, как происходит преподавание эстонского языка в русскоязычных школах. Так что сейчас уже поздно искать виноватых, а нужно сообща решать проблему, причем в сжатые сроки. Власти Таллинна и Министерство образования должны найти пути сотрудничества и забыть про политические разногласия.

Ряд самоуправлений и школ, в том числе в регионе Ида-Вирумаа, уже давно задолго до принятия закона взяли курс на постепенный перевод школ и садов на эстонский язык обучения. Поэтому переход не будет для них болезненным. А некоторые столичные школы и детские сады действительно оказались в очень сложном положении: педагогов не хватает, многие учителя рискуют остаться без работы, если к сроку не сдадут язык на необходимую категорию. Вице-мэр Таллинна Андрей Канте признает, что хотя учителя и ходят на языковые курсы, очевидно, что не все их них смогут успешно сдать экзамен. Я знаю, что есть высококвалифицированные педагоги, которые уже точно для себя решили, что доработают в школе до того момента, пока будут иметь возможность преподавать на русском, а потом уйдут.